A primavera chegou trazendo calor e a proximidade com o verão, a pior época em número de casos de Dengue. Há que se lembrar que no verão deste ano, a doença teve quase 50% mais registros do que no anterior, segundo o Ministério da Saúde.

Antecipando a temporada mais intensa, a médica pediatra Elisabeth Fernandes da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), lista algumas recomendações de cuidados com as crianças, já a partir da primavera.

A forma de proteção mais usual e prática, segundo a Dra. Elisabeth, é o uso de repelentes, mas não se pode usar de forma indiscriminada. “No caso de bebês e crianças, as indicações precisam ser respeitadas de acordo com a faixa etária”, informa a pediatra, adicionando o guia a seguir:

Para bebês acima de 2 meses: Icaridina na concentração de 10%

Para bebês acima de 6 meses: Icaridina na concentração de 20% e IR3535

Para crianças acima de 2 anos: DEET

“Os repelentes não devem ser aplicados na presença de lesões ou ferimentos”, diz a médica, reforçando que o produto não deve tocar olhos e boca, assim como não deve ser manipulado pelas crianças.

Novidade: vacina!

Dra. Elisabeth reforça a chegada da vacina contra dengue, que está liberada para pessoas entre 4 e 60 anos. A vacina confere proteção contra os 4 sorotipos do vírus da dengue, mesmo para as pessoas que já apresentaram a doença.

“É uma injeção subcutânea, ministrada em duas doses, com intervalo de 3 meses entre elas”, diz.

“Alguns efeitos colaterais são possíveis, como dor no local da injeção, moleza, dor de cabeça e febre, que podem acontecer até dois dias após a aplicação, principalmente na primeira dose”, lembra a pediatra.

As recomendações clássicas de cuidados com o ambiente doméstico permanecem: não acumular água nos vasos; tampar as caixas d’água e usar inseticidas.

Dra. Elisabeth Canova Fernandes

Pediatra

CRM 94686

RQE 105.527