Seguindo a estratégia de promover o lifestyle-tech e democratizar o melhor da tecnologia e o melhor do design, a Motorola anuncia o lançamento do moto g04 e do moto g24, novos integrantes da família moto g. Os novos modelos, que chegam ao mercado já com Android 14 e suas diversas possibilidades de personalização, passam a integrar o portfólio da marca junto com o moto g34 5G, moto g54 5G e moto g84 5G para redefinir a experiência da categoria intermediária. Trazendo o melhor do estilo, os novos smartphones combinam o design elegante e estilo oferecido pela curadoria de cores exclusiva PANTONE, com recursos de Inteligência Artificial, que atuam na melhoria dos recursos de câmera, no desempenho e gerenciamento da bateria, além de uma experiência de entretenimento imersiva.

O moto g24 é um smartphone com design premium – fino, leve e sofisticado – com alto desempenho e experiência audiovisual imersiva. Seu conjunto de câmeras é equipado com um sensor principal de 50 MP11 com tecnologia Quad Pixel e câmera frontal de 8 MP. Suas fotos oferecem recursos de Inteligência Artificial, como o Retoque de Rosto para selfies melhoradas, modo Auto Night Vision para fotos rápidas e perfeitas com pouca luz, modo HDR que captura três imagens com luz e cores diferentes, e combina os melhores elementos capturados em uma única foto, e também o modo Retrato para iluminação otimizada e efeitos artísticos. Além disso, conta com um sensor Macro dedicado para captura de detalhes minuciosos a uma distância de apenas 4 cm.

Pensando em desempenho, o moto g24 oferece o RAM Boost2, que usa parte do armazenamento interno para dobrar a memória RAM de 4GB disponível para 8GB, resultando em melhor performance, respostas mais rápidas, facilitando múltiplas tarefas e maior eficiência em cada toque. Este recurso já vem ativado por padrão.

Possui tela ampla de 6,6 polegadas, com bordas infinitas, tecnologia HD+ e taxa de atualização de 90 Hz4. Traz o novo modo Alto Brilho, superior a 537 nits, que permite alta visibilidade na sua tela, mesmo em ambientes externos muito claros, como por exemplo com muita luz solar. Além disso, o smartphone conta com alto-falantes estéreo Dolby Atmos®, que entregam um som perfeito, nítido e alto.

Para complementar o desempenho do processador octa-core, o aparelho tem uma bateria de longa duração e carregamento TurboPower™ para carga rápida5.

moto g04

O moto g04, mesmo sendo um modelo de entrada, traz também a curadoria de cores exclusiva PANTONE, além de design e estilo que cabem em todos os bolsos. Com tela brilhante e recursos de câmera avançados com Inteligência Artificial, o moto g04 redefine as expectativas do usuário em relação ao que um smartphone de entrada pode oferecer. Projetado com materiais premium, não abre mão da segurança do consumidor, oferecendo o leitor de impressão digital, que fica na lateral do smartphone, facilitando o manuseio.

O modelo tem uma tela ampla, sem bordas, de 6,6 polegadas, com tecnologia HD+ e taxa de atualização de 90 Hz4, que permite uma rolagem fluída das telas. Oferece também o ajuste de taxa de atualização inteligente para uso eficiente da bateria. Seja olhando para a tela na luz brilhante do sol ou na cama à noite, o moto g04 possui recursos de Inteligência Artificial como os modos Alto Brilho e Night Vision, que garantem uma experiência de visualização otimizada.

O moto g04 também é equipado com áudio estéreo Dolby Atmos® e entrega um som rico e multidimensional por meio do alto-falante ou fone de ouvido, elevando a experiência a novos patamares.

A câmera do moto g04 oferece ao usuário melhorias automáticas, foco rápido que assegura imagens nítidas e detalhadas com o sensor de 16MP. Oferece também, recursos inteligentes como HDR e modo Retrato, que dão um toque profissional às fotos, enquanto o recurso Retoque de Rosto enriquece as selfies.

O moto g04 vem com processador octa-core e com o RAM Boost³ que usa parte do armazenamento interno para dobrar a memória RAM disponível de 4GB para 8GB, resultando em melhor performance, respostas mais rápidas, facilitando múltiplas tarefas e maior eficiência em cada toque. Este recurso também já vem ativado por padrão.

Disponibilidade

O moto g24 chega ao mercado por R$999 em três cores6 com curadoria Pantone: grafite, verde e rosa.

O moto g04 está disponível nas cores grafite e coral, também com curadoria Pantone, por apenas R$ 849.

Avisos Legais

Certas características, funcionalidades e especificações de produto podem depender de rede e estão sujeitas a termos, condições e taxas adicionais. Todas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. MOTOROLA, o Logotipo Estilizado M, MOTO e a família MOTO de marcas são marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Android é uma marca de Google, LLC. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos titulares. ©2024 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

1 O sensor de 50MP combina 4 pixels em 1, para uma resolução de fotografia efetiva de 12.5MP.

2 A memória RAM estendida RAM Boost requer a utilização do armazenamento interno do celular como memória virtual, reduzindo a capacidade de armazenamento; o armazenamento de usuário disponível será menor enquanto estiver sendo usado; recurso é ativado por padrão e pode ser desativado.

3 RAM física de 4GB + até 8GB de RAM Boost (4GB padrão | 8GB máximo).

4 Modo Auto tem uma taxa mínima de atualização de dispositivo de 60 Hz e uma taxa máxima de atualização de 90Hz; A taxa de atualização real pode ser menor e variará de acordo com limitações e requisitos de aplicativos/conteúdo, configurações de modo do dispositivo e outros fatores.

5 Velocidade de carga máxima de 20W TurboPower no dispositivo; requer carregador TurboPower™ Motorola de 20W ou mais (vendido separadamente); carregadores mais potentes não aumentarão a capacidade de carga máxima.

6 Opções de cor variam de acordo com o mercado. Verifique a disponibilidade com sua operadora ou varejista.