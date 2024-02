Denúncia anônima leva DISE a prender um por tráfico no Carioba

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou no início da manhã de quarta-feira de Cinzas (14) a Operação “Nova Carioba”, com o escopo de combater o tráfico de drogas na região da Rua Antônio Giordano, no bairro Carioba, em Americana.

Após o recebimento de denúncia anônima noticiando o intenso tráfico de drogas durante o feriado de carnaval, equipes descaracterizadas da DISE passaram a monitorar o imóvel denunciado. Durante a campana, um indivíduo com as características condizentes com a denúncia saiu da casa em uma bicicleta. Ele foi imediatamente abordado e, em procedimento de busca pessoal, foi localizado em suas vestes R$50,00 e 01 celular. Indagado a respeito de ilicitudes no interior da casa, confessou que realmente estava traficando, dizendo que tinha drogas escondidas em seu guarda-roupas que ainda seriam fracionadas em porções menores para vender.

No local indicado pelo investigado, foram encontradas 04 porções de maconha, pesando cerca de 25 gramas cada, totalizando 106 gramas da droga. Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado, que foi conduzido, juntamente com as apreensões, para a Sede da DISE.

A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, que tomou ciência dos fatos e corroborou a voz de prisão em flagrante delito. Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, o indiciado foi submetido a exame cautelar e posteriormente escoltado à Cadeia Pública de Sumaré onde aguardará por Audiência de Custódia.