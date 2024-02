Jogando no Morumbi, o Santos bateu o São Paulo

por 1 a 0 e manteve a boa fase no Paulistão. O Peixe, que disputará a Série B do Brasileirão pela 1a vez este ano, mantém a boa fase no regional e praticamente assegurou a passagem para a fase final do torneio.

Leia + Sobre todos os Esportes

O resultado do time de Fábio Carille só foi possível por conta do VAR, que entrou em ação para que o pênalti convertido por Morelos fosse marcado e, no fim da partida, para anular o gol de Erick, do São Paulo.

O Peixe está garantido na próxima fase e com certa folga na liderança geral da competição. A equipe soma 19 pontos, lidera o grupo A e, em comparação a todos os rivais, está a cinco pontos de vantagem do Palmeiras, que tem dois jogos a menos.

Já o Tricolor encara a segunda derrota consecutiva na competição e se distancia da grande arrancada do começo da temporada. O time ainda segue na liderança do grupo D, com 13 pontos, mas vê Novorizontino e São Bernardo de muito perto, com 12. As duas equipes ainda jogam nesta rodada e podem ultraprassar a equipe de Thiago Carpini.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP