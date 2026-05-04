Bandidos arrombaram Núcleo Educacional na Rua Aristeu Valente (Centro), revirando e furtando computador, celular e mantimentos

A cidade de Nova Odessa registra o segundo caso de invasão a imóvel público em poucos dias. Depois que um pátio dentro do IZ (Instituto de Zootecnia) teve cadeado rompido e bandidos furtaram diversas peças de veículos da Prefeitura no domingo (26), no final de semana seguinte foi a vez de imóvel do Núcleo Educacional situado na Rua Aristeu Valente, nº 489, no Centro.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o caso foi percebido na manhã desta segunda-feira (4), por volta das 7h, quando funcionários chegaram ao local para o início do expediente após o feriado da sexta (1º). Os servidores notaram sinais de arrombamento na porta dos fundos, que dá acesso à cozinha, com o interior do imóvel revirado.

De acordo com relatos, armários e mesas estavam fora de ordem. Foram furtados um computador, um aparelho de telefone celular da marca Samsung e mantimentos, como sacos de café. Também foi constatado o uso de itens da cozinha, como o fogão. A GCM (Guarda Civil Municipal) foi chamada e esteve no local, confirmando a ocorrência.

A Polícia Civil foi comunicada e o IC (Instituto de Criminalística) realizou a perícia técnica. O caso foi registrado como furto a estabelecimento de ensino e permanece sob investigação. Até o momento do fechamento da reportagem, não havia informações sobre suspeitos.

Comenta

O vereador André Faganello (Podemos) chegou a comentar o assunto durante a sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira (4).” A administração municipal tem que tomar providência, de imediato”, cobrou. O parlamentar cita providências junto a empresas contratadas para o serviço de vigilância e alarme em locais públicos.

“O mínimo é que todos esses prédios públicos sejam monitorados. Precisam abrir o olho e estancar isso imediatamente”, reforçou. Segundo informações, o setor é onde funcionava o antigo Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). “Não sei se alguma gangue, ou grupo que está fazendo isso, sentiu fragilidade atacando prédios públicos”, conclui.

A Prefeitura de Nova Odessa informou que o crime ocorreu durante o último final de semana e foi constatado pelos funcionários na manhã desta segunda-feira. A administração confirmou o arrombamento na porta da cozinha e o furto dos itens. A PMNO disse ainda que o laudo pericial deve apontar detalhes do crime e pode ajudar na identificação dos responsáveis.