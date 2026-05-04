O vereador Juca Bortolucci assina os projetos de lei nº 50 e 51/2026, que dispõem, respectivamente, sobre a denominação da rua da Cachoeira, no Jardim Vila Rica, como rua Anísio Lopes de Mello e da rua 2, no Conjunto Habitacional Roberto Romano, como rua Concília Aparecida Bortolucci. As proposituras foram apresentadas acompanhadas de breve biografia dos homenageados com os nomes das vias.

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Anísio Lopes de Mello nasceu em Piraju, no interior paulista, em 1911. Quando a fazenda da família foi vendida, ele partiu em busca de oportunidades de uma vida melhor. Nessas andanças, chegou a Santa Bárbara d’Oeste e, apesar de encantado pela cidade, seu destino final foi a capital paulista, onde abriu um açougue e, posteriormente, atuou na área logística do SESI.

Aos 56 anos, sentindo que era hora de desacelerar, comunicou a família sobre o desejo de voltar para Santa Bárbara d’Oeste. No entanto, seu coração precocemente cedeu e a insuficiência cardíaca o levou à morte em 1967. Depois de 10 anos, o filho mais velho de Anísio, que herdou seu nome, decidiu honrar a memória do pai e aqui instalar sua empresa, colaborando para o desenvolvimento econômico da cidade.

Segunda homenagem do vereador

Concília Aparecida Bortolucci nasceu em 1919, na cidade de Capivari (SP). Filha de Valentim Bortolucci e Maria Brugnaro, cresceu em uma época marcada por simplicidade, fortes valores familiares e muito trabalho, princípios que levaria por toda a vida. Ainda jovem, estabeleceu-se em Santa Bárbara d’Oeste. Solteira, ela dedicou sua vida ao trabalho e à família.

Foi tecelã na Tecelagem Wiezel e, como tantas mulheres de sua geração, ajudou a fortalecer o crescimento industrial da cidade com seu esforço diário. Mulher de hábitos simples, era conhecida postura discreta, firmeza de caráter e dedicação às pessoas próximas. Concília faleceu em 2008, aos 89 anos, deixando um legado de honestidade, trabalho e perseverança. Sua história permanece viva na memória daqueles que conviveram com ela e na contribuição que ofereceu à comunidade barbarense.