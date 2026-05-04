A Novo Nordisk, líder global em saúde, anuncia a aprovação da nova dose de Wegovy® 7,2 mg no Brasil pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O Wegovy® (semaglutida injetável) 7,2 mg tem como objetivo oferecer uma dose maior para potencializar ainda mais a perda de peso em adultos e adolescentes a partir de 12 anos com obesidade, complementando as opções hoje já existentes, com o Wegovy® nas doses de 0,25 mg, 0,5 mg, 1,0 mg, 1,7 mg e 2,4 mg. Hoje, o Wegovy® 7,2 mg também já é usado em tratamentos de adultos com obesidade nos EUA, União Europeia e no Reino Unido.

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A solicitação de aprovação no Brasil baseou-se nos resultados do estudo STEP UP e contou com informações das aprovações em outros países. No estudo STEP UP, a semaglutida 7,2 mg administrada uma vez por semana apresentou uma perda de peso de 25% ou mais em uma a cada três pessoas, sendo que a média de perda de peso dos pacientes com obesidade analisados foi de aproximadamente 21%.¹ Além do medicamento em dose mais alta a companhia também solicitou, em janeiro, a aprovação para Wegovy® comprimidos (semaglutida oral) à Anvisa no Brasil.

“A perda de peso com tratamentos à base de semaglutida ocorre principalmente devido à redução de gordura. O medicamento age nos lugares certos: estudos indicam que cerca de 84% da perda de peso provém do tecido adiposo. Pacientes tratados com semaglutida apresentaram reduções significativas da gordura visceral e do acúmulo de gordura no fígado, rins e músculo esquelético, além de redução média de 15,8 cm na circunferência abdominal”, explica Priscilla Mattar, vice-presidente da área médica da Novo Nordisk. “Assim, a função muscular é preservada em pessoas com obesidade tratadas com semaglutida, mantendo a força e apoiando a mobilidade, o que tem impacto direto na qualidade de vida”, completa.

Expansão no acesso aos tratamentos para obesidade no mercado privado

Como parte do esforço para ampliar o acesso aos medicamentos de referência e apoiar o início do tratamento, a Novo Nordisk lançou sua nova dinâmica de preço para medicamentos à base de semaglutida biológica.



Na prescrição do tratamento com Wegovy®, o paciente poderá receber a dose inicial do tratamento (apresentação de 0,25 mg) de forma gratuita. A medida visa apoiar o início ou ajuste da terapia, conforme a orientação médica. Para usufruir do benefício, a prescrição deve conter tanto a apresentação de 0,25 mg quanto a dose de tratamento indicada pelo profissional de saúde. A condição é por tempo limitado e enquanto durarem os estoques.

Para acessar as condições especiais, o paciente deve estar cadastrado no NovoDia, programa de suporte ao paciente da Novo Nordisk, e realizar a compra diretamente no e-commerce ou nas lojas físicas das redes credenciadas.

Sobre o estudo STEP UP

O STEP UP é um estudo de 72 semanas, randomizado, duplo-cego, de grupos paralelos, controlado por placebo e ativo, projetado para avaliar a eficácia e a segurança da semaglutida semanal 7,2 mg em comparação ao placebo e à semaglutida 2,4 mg, como adjuvante da intervenção em estilo de vida.² Participaram 1.407 adultos com IMC ≥30 kg/m² e sem diabetes.

O objetivo primário foi demonstrar a superioridade da dose de 7,2 mg comparado ao placebo após 72 semanas, considerando a variação percentual no peso corporal e a proporção de participantes com perda de pelo menos 5%. Desfechos secundários confirmatórios incluíram proporções de participantes que atingiram ≥10%, 15%, 20% e 25% de perda de peso com semaglutida 7,2 mg versus placebo.¹

Sobre a obesidade

A obesidade é uma doença crônica, progressiva e complexa, que requer manejo de longo prazo. Um dos principais equívocos é considerá-la apenas uma questão de força de vontade; na realidade, há mecanismos biológicos que podem dificultar que pessoas com obesidade percam peso e mantenham essa perda. A condição é influenciada por diversos fatores, incluindo genética, determinantes sociais de saúde e ambiente.

Sobre Wegovy®

No Brasil, Wegovy® (semaglutida injetável 2,4mg) é indicado como complemento a uma dieta com redução calórica e aumento da atividade física para controle de peso em adultos com IMC ≥30 kg/m (obesidade) ou em adultos com IMC ≥27 kg/m (sobrepeso) na presença de pelo menos uma comorbidade relacionada. Também é indicado para pacientes a partir de 12 anos com IMC inicial no percentil 95 ou superior para a idade e gênero (obesidade) e peso corporal acima de 60 kg.

Trata-se do primeiro análogo de GLP-1 semanal aprovado pela Anvisa para tratar pessoas com obesidade e sobrepeso com ao menos uma comorbidade relacionada, além de primeiro e único tratamento aprovado para o tratamento de gordura no fígado com inflamação (esteatohepatite associada à disfunção metabólica ou MASH, em inglês) em adultos e para proteção cardiovascular em pessoas com obesidade. Neste momento, está em aprovação da Anvisa, no Brasil, o pedido de nova forma oral de semaglutida na dosagem de 25 mg com uso diário.

Sobre a Novo Nordisk

A Novo Nordisk é uma empresa líder global em saúde, fundada em 1923 e com sede na Dinamarca. Nosso propósito é impulsionar mudanças para derrotar doenças crônicas graves, inspirados pela nossa história centenária relacionada ao diabetes. Fazemos isso sendo pioneiros em descobertas científicas, expandindo acesso aos nossos medicamentos e trabalhando para prevenir e, até mesmo, curar doenças. A Novo Nordisk emprega mais de 78.500 mil pessoas em 80 países e comercializa seus produtos em cerca de 170 nações. No Brasil desde 1990, a empresa conta atualmente com mais de 2 mil funcionários. Está presente em dois estados, com um escritório administrativo em São Paulo (SP) e um site produtivo em Montes Claros (MG).