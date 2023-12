Deputado Dalben faz balanço e ressalta conquistas em 2023

“Foi mais um ano de muito trabalho e muitas conquistas, com fé e as bênçãos de Deus!”. É assim que o deputado estadual Dirceu Dalben definiu o balanço positivo de suas realizações ao longo de 2023, destacando avanços significativos em diversas áreas. Por meio de suas emendas parlamentares e intermediação de convênios com o Governo do Estado de São Paulo, centenas de municípios receberam recursos estaduais e outros importantes investimentos que refletem diretamente no bem-estar da população.

“Muito feliz em encerrar mais um ano de grandes conquistas, contribuindo com importantes avanços, desenvolvimento das cidades e, principalmente, proporcionando mais qualidade de vida às famílias paulistas. Investimentos em infraestrutura, saúde, educação, desenvolvimento social, esporte, lazer, cultura, segurança pública, habitação e muito mais. Grato a Deus pela oportunidade de trabalhar em busca dessas melhorias e ver elas acontecerem!”, destacou o deputado Dalben.

Dentre as conquistas comemoradas estão as grandes obras de infraestrutura já entregues ou em andamento, como a construção de novos viadutos e pontes, duplicação de rodovias, implantação de marginais, pavimentação e recape de estradas, ruas e avenidas, perfuração de poços artesianos, implantação de novos espaços de esportes e mínis arenas esportivas.

Em resposta aos desafios enfrentados na área da saúde, Dalben dedicou esforços para garantir atendimentos de qualidade e acesso eficiente aos serviços públicos. Investimentos foram feitos na ampliação de unidades de saúde e implantação de novos serviços, mais leitos, aquisição de equipamentos e ambulâncias aos municípios, apoio a hospitais e santas casas, atendimentos e exames por meio do programa Mulheres de Peito (mais conhecido como Carreta de Mamografia) e iniciativas de valorização dos profissionais.

Para reafirmar seu compromisso com o cuidado e proteção aos animais, Dalben destinou recursos para campanhas de castração animal e banco de ração, construção de praças pet e de clínicas veterinárias públicas e apresentou na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) o Projeto de Lei nº 1155-2023, que prevê a implantação do Vale Ração Animal para auxiliar as pessoas e famílias de baixa renda que possuem animais de estimação em casa.

Ao longo do ano, a atenção do mandato também foi direcionada para melhorar a infraestrutura escolar. Recursos foram direcionados e convênios intermediados para construção de novas creches e escolas, aquisição de equipamentos modernos, climatização de salas de aulas, ônibus escolares, novas ETECs, FATECs e a ampliação de cursos profissionalizantes nestas unidades de ensino. “Apoiamos iniciativas de valorização dos profissionais da educação e de mais segurança nas escolas, reforçando o compromisso com o fortalecimento do sistema educacional estadual”, disse Dalben.

Novas unidades do Poupatempo foram implantadas e ampliado o número de caminhões do Bom Prato Móvel. Praças da Cidadania para projetos sociais, Centros do Idoso e condomínios habitacionais estão em construção. Com apoio do nosso mandato, o Programa Estadual “Cidade Legal” entregou escrituras de imóveis e garantiu mais dignidade para famílias em todo nosso estado de São Paulo.

Parcerias e diálogo com o Governo do Estado resultaram em medidas concretas para fortalecer a segurança pública nos municípios paulistas. Novas unidades do Corpo de Bombeiros foram implantadas, mais viaturas para as polícias Civil, Militar e Defesa Civil, equipamentos para emergências e combate a incêndios, prédios policiais novos e a valorização dos profissionais da segurança também estão entre as melhorias alcançadas.

PARTICIPAÇÃO POPULAR

Marca registrada do deputado Dalben, o estímulo à participação popular foi promovido por meio de audiências públicas do Orçamento Estadual 2024, visitas contínuas do Gabinete Móvel nas mais diversas regiões do estado e na criação de duas frentes parlamentares na Alesp: a Frente Parlamentar em Defesa dos Motoboys e a Frente Parlamentar em Defesa da Malha Ferroviária. Todas as iniciativas visam reforçar a importância do envolvimento da população e de setores afins na construção de políticas públicas mais eficientes.

As iniciativas voltadas ao bem-estar e mais qualidade de vida da população não param por aí! Dalben garantiu recursos para entidades assistenciais e de inclusão social, que prestam relevantes serviços para aqueles que mais precisam. Além disso, diversas iniciativas de assistência a famílias em situação de vulnerabilidade foram realizadas ao longo do ano, sobretudo com a distribuição de cestas básicas, produtos de higiene e limpeza, e cursos gratuitos de capacitação profissional.

“Agradeço mais um ano de confiança depositada em nosso mandato e reforço o compromisso de seguir trabalhando diariamente próximo das pessoas e ouvindo as suas reais necessidades. Juntos, construímos um ano de muitas conquistas, e juntos, continuaremos em busca de um futuro melhor para todos. Feliz ano novo e que Deus continue nos abençoando!”, finalizou Dalben.

LEIA TAMBÉM: Sumaré: Vereadores aprovam emendas impositivas