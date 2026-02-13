Animais na pista- Durante o período de férias, o aumento do fluxo de veículos nas rodovias paulistas exige atenção redobrada dos motoristas. Diante desse cenário, o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL), alerta para o risco da presença de animais na pista e intensifica as orientações de segurança viária.

Os investimentos e esforços adotados pelo DER-SP para prevenir sinistros envolvendo a fauna já apresentam resultados positivos. Levantamento recente do Departamento aponta queda no número de atropelamentos de animais em 2025, na comparação com o ano anterior.

Em 2025, foram registradas 5.150 ocorrências de atropelamento de animais silvestres nas rodovias sob administração do DER-SP. Em 2024, o total foi de 5.315 registros, o que representa uma redução de 3,1%.

O DER-SP vem ampliando de forma contínua as ações preventivas para minimizar esse tipo de ocorrência.

Atualmente, 121 estruturas de passagem de fauna estão implantadas ao longo da malha rodoviária administrada pelo Departamento, contribuindo tanto para a preservação dos animais quanto para a segurança dos usuários.

Além disso, o órgão mantém o reforço permanente da sinalização vertical e horizontal nos trechos críticos, bem como o monitoramento constante realizado pelas Unidades Básicas de Atendimento (UBAs), distribuídas em todo o território paulista.

Orientações para evitar acidentes com animais silvestres

Para reduzir o risco de ocorrências, o DER-SP orienta que os motoristas respeitem a sinalização de redução de velocidade, especialmente em trechos mapeados como críticos, reduzam a velocidade em áreas com vegetação densa às margens da rodovia, principalmente em regiões serranas, onde a visibilidade é mais limitada, e redobrem a atenção durante o período noturno, quando muitas espécies estão mais ativas.

O Departamento também recomenda que os condutores se mantenham alertas em trechos próximos a corpos d’água, como rios e açudes, locais frequentemente utilizados pela fauna, e evitem o descarte de resíduos sólidos ou restos de alimentos na rodovia, pois esses materiais podem atrair animais e seus predadores.

Como agir ao avistar animais na pista

Nem todas as espécies fogem automaticamente da aproximação de veículos. Ao perceber um animal na pista ou em suas proximidades, o motorista deve reduzir a velocidade e aguardar, permitindo que ele saia da área de risco.

Também é importante evitar acionar o farol alto ou buzinar, pois essas ações podem desorientar o animal, provocando imobilidade ou reações imprevisíveis. Em caso de frenagem brusca ou parada, recomenda-se sinalizar corretamente a via para reduzir o risco de colisões traseiras.

Em situações de emergência, o DER-SP pode ser acionado gratuitamente, 24 horas por dia, pelo telefone 0800-055-5510.