Confira o abre e fecha de Hortolândia durante o Carnaval 2026

Não haverá expediente administrativo na Prefeitura na segunda e terça-feira (16 e 17), sendo retomado às 12h da Quarta-feira de Cinzas

Uma das festas populares mais celebradas no Brasil, o Carnaval é considerado ponto facultativo em Hortolândia, de acordo com o “Calendário dos feriados, pontos facultativos e dias ponte para 2026”, publicado na edição 2610 do Diário Oficial Eletrônico do Município. Haverá algumas mudanças no esquema de prestação de serviços públicos municipais, neste período.

O Palácio dos Migrantes, sede do Executivo Municipal, estará fechado na segunda e na terça-feira (16 e 17/02), reabrindo às 12h do dia 18/02. Todos os serviços disponíveis na Praça de Atendimento cessarão na sexta-feira (13/02), às 17h, sendo retomados a partir do meio dia da Quarta-feira de Cinzas. São eles:

Para a municipalidade:

Protocolo Geral (solicitações diversas),

Tributário (solicitações referentes aos tributos municipais),

Regulação da Saúde (liberação de encaminhamentos para consultas, exames, cirurgias, etc.),

Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT),

Casa do Empreendedor (serviços prestados a pessoas jurídicas),

Mobilidade Urbana,

Receita Federal (demandas referentes aos acessos gov.br) e

PROCON;

Para os servidores:

DGP e

PHS (Plano de Saúde do Hospital Samaritano).

Serviços essenciais serão mantidos

Neste período, os chamados “serviços públicos essenciais”, que envolvem as áreas da saúde, segurança e coleta de resíduos, funcionarão normalmente.

Confira abaixo:

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

As três UPAS (Unidades de Pronto Atendimento)-24h

Hospital e Maternidade Municipal Mário Covas

Guarda Municipal

Defesa Civil

Os dois Conselhos Tutelares

O plantão do DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal), órgão municipal que cuida de questões referentes aos animais, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, neste período, será por meio dos telefone fixos (19) 3897-3312 ou (19) 3897-5974. O WhatsApp estará fora de operação.

O CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), órgão ligado à Secretaria de Governo, que atende casos de violência doméstica contra a mulher, também funcionará em regime de plantão administrativo, com viatura à disposição em caso de ocorrência. A equipe participará da Ação “ Maria Vai com as Outras – Nossa união é nossa maior proteção”, no Centro de Eventos “A Poderosa”, todos os dias, a partir das 15h, com espaço para acolhimento. A campanha integra as ações de Hortolândia em adesão ao Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio, lançado pelo Governo Federal, em uma iniciativa inédita que une os três Poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário) para o enfrentamento coordenado à violência letal contra mulheres e meninas.

Nada mudará, neste período, no sistema de coleta domiciliar (lixo molhado) e no de coleta seletiva (lixo seco), tanto a coleta porta a porta quanto a coleta mecanizada de recicláveis nos LEVs (Locais de Entrega Voluntária), assim como nos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária de entulho e outros materiais recicláveis). A lista de PEVs e LEVs existentes na cidade, onde os munícipes poderão descartar esses materiais, está disponível no aplicativo “Agenda Verde” ou no site da Prefeitura, neste link. Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos, haverá alteração somente na rotina da equipe administrativa, que retornará às atividades na quarta-feira (18/02), às 12h.

Abaixo, você encontra os telefones dos serviços públicos essenciais, a maioria deles prestados pela Prefeitura, que funcionarão neste período:

Guarda Municipal: 153 e 0800 111 580

SAMU: 192

Bombeiros:193

Defesa Civil: 199

Hospital Municipal Mário Covas: (19) 3809-5100

DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal): (19) 3897-3312 e (19) 3897-5974

Conselho Tutelar II: (19) 99979-9903 (atendimento a bairros das região do Jardim Amanda e Jardim Novo Ângulo)

Conselho Tutelar I: (19) 99785-2442 (demais bairros do município)

CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher): (19) 97171-5655

