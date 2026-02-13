Confira o abre e fecha de Hortolândia durante o Carnaval 2026
Não haverá expediente administrativo na Prefeitura na segunda e terça-feira (16 e 17), sendo retomado às 12h da Quarta-feira de Cinzas
Leia Mais notícias da cidade e região
Uma das festas populares mais celebradas no Brasil, o Carnaval é considerado ponto facultativo em Hortolândia, de acordo com o “Calendário dos feriados, pontos facultativos e dias ponte para 2026”, publicado na edição 2610 do Diário Oficial Eletrônico do Município. Haverá algumas mudanças no esquema de prestação de serviços públicos municipais, neste período.
O Palácio dos Migrantes, sede do Executivo Municipal, estará fechado na segunda e na terça-feira (16 e 17/02), reabrindo às 12h do dia 18/02. Todos os serviços disponíveis na Praça de Atendimento cessarão na sexta-feira (13/02), às 17h, sendo retomados a partir do meio dia da Quarta-feira de Cinzas. São eles:
Para a municipalidade:
-
Protocolo Geral (solicitações diversas),
-
Tributário (solicitações referentes aos tributos municipais),
-
Regulação da Saúde (liberação de encaminhamentos para consultas, exames, cirurgias, etc.),
-
Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT),
-
Casa do Empreendedor (serviços prestados a pessoas jurídicas),
-
Mobilidade Urbana,
-
Receita Federal (demandas referentes aos acessos gov.br) e
-
PROCON;
Para os servidores:
-
DGP e
-
PHS (Plano de Saúde do Hospital Samaritano).
Serviços essenciais serão mantidos
Neste período, os chamados “serviços públicos essenciais”, que envolvem as áreas da saúde, segurança e coleta de resíduos, funcionarão normalmente.
Confira abaixo:
-
SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
-
As três UPAS (Unidades de Pronto Atendimento)-24h
-
Hospital e Maternidade Municipal Mário Covas
-
Guarda Municipal
-
Defesa Civil
-
Os dois Conselhos Tutelares
O plantão do DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal), órgão municipal que cuida de questões referentes aos animais, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, neste período, será por meio dos telefone fixos (19) 3897-3312 ou (19) 3897-5974. O WhatsApp estará fora de operação.
O CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), órgão ligado à Secretaria de Governo, que atende casos de violência doméstica contra a mulher, também funcionará em regime de plantão administrativo, com viatura à disposição em caso de ocorrência. A equipe participará da Ação “ Maria Vai com as Outras – Nossa união é nossa maior proteção”, no Centro de Eventos “A Poderosa”, todos os dias, a partir das 15h, com espaço para acolhimento. A campanha integra as ações de Hortolândia em adesão ao Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio, lançado pelo Governo Federal, em uma iniciativa inédita que une os três Poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário) para o enfrentamento coordenado à violência letal contra mulheres e meninas.
Nada mudará, neste período, no sistema de coleta domiciliar (lixo molhado) e no de coleta seletiva (lixo seco), tanto a coleta porta a porta quanto a coleta mecanizada de recicláveis nos LEVs (Locais de Entrega Voluntária), assim como nos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária de entulho e outros materiais recicláveis). A lista de PEVs e LEVs existentes na cidade, onde os munícipes poderão descartar esses materiais, está disponível no aplicativo “Agenda Verde” ou no site da Prefeitura, neste link. Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos, haverá alteração somente na rotina da equipe administrativa, que retornará às atividades na quarta-feira (18/02), às 12h.
Abaixo, você encontra os telefones dos serviços públicos essenciais, a maioria deles prestados pela Prefeitura, que funcionarão neste período:
-
Guarda Municipal: 153 e 0800 111 580
-
SAMU: 192
-
Bombeiros:193
-
Defesa Civil: 199
-
Hospital Municipal Mário Covas: (19) 3809-5100
-
DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal): (19) 3897-3312 e (19) 3897-5974
-
Conselho Tutelar II: (19) 99979-9903 (atendimento a bairros das região do Jardim Amanda e Jardim Novo Ângulo)
-
Conselho Tutelar I: (19) 99785-2442 (demais bairros do município)
-
CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher): (19) 97171-5655
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP