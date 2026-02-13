Água em 100%- O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana informa que foram concluídos, no início da madrugada desta sexta-feira (13), os trabalhos de reparo na adutora rompida na altura da Rua Parnaíba, no bairro Vila Dainese.

Com a finalização do serviço, o bombeamento foi retomado e o abastecimento já está normalizado na região anteriormente afetada, que inclui os bairros Jardim da Paz, São Jerônimo, Mário Covas e Jardim das Orquídeas.

Na sequência dos trabalhos, as equipes realizam, na manhã desta sexta-feira, a recomposição asfáltica da via.

Fábio fala da volta da água

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, acompanhou a execução dos serviços e destacou a rapidez no atendimento. “Assim que o rompimento foi identificado, nossas equipes foram imediatamente ao local para realizar o reparo no menor tempo possível. O abastecimento já está normalizado, garantindo que as famílias da região tenham tranquilidade e água disponível para o fim de semana”, afirmou.

