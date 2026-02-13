Campanha “Find Your superposition” conecta pesquisadores brasileiros à universidade, empresas e um ecossistema de inovação

A campanha convida pesquisadores e especialistas a encontrarem sua “superposição” na Finlândia, uma metáfora inspirada na física quântica que representa a possibilidade de conduzir pesquisas de ponta ao mesmo tempo em que se mantém o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Com o Brasil entre os países prioritários da iniciativa, o país nórdico direciona seus esforços a profissionais que atuam em áreas de alto impacto, como computação quântica, semicondutores, inteligência artificial, fotônica e imageamento, biotecnologia, ciências biomédicas e tecnologia médica.

“Queremos ampliar o reconhecimento internacional do setor finlandês de inovação em deep tech e incentivar especialistas a explorarem as oportunidades que ele oferece. Por meio da iniciativa “Find Your Superposition”, a Finlândia reforça seu compromisso com a atração de talentos globais e com o fortalecimento de sua base de pesquisa e inovação”, afirma Matias Marttinen, ministro do Emprego da Finlândia.

A campanha destaca o ecossistema de inovação da Finlândia, no qual universidades, startups e empresas globais desempenham um papel central e colaboram no desenvolvimento de soluções em áreas de deep tech como computação quântica, inteligência artificial, microeletrônica, fotônica, imageamento e outras tecnologias avançadas. Instituições como a Universidade de Aalto e a Universidade de Tampere oferecem ambientes de pesquisa que combinam liberdade acadêmica, colaboração interdisciplinar e conexão direta com a indústria.

Além das oportunidades profissionais, cidades e universidades finlandesas oferecem serviços de relocação para profissionais internacionais, incluindo apoio à moradia, acesso a escolas e creches, suporte para cônjuges e filhos, além de programas de integração cultural e de idiomas. A Finlândia também disponibiliza um processo de fast track para autorização de residência, permitindo que profissionais altamente qualificados e suas famílias obtenham o documento em até duas semanas.

Com a campanha “Find Your Superposition”, a Finlândia reforça sua abertura ao talento internacional e convida pesquisadores e especialistas brasileiros a explorarem oportunidades em um ecossistema que combina excelência em pesquisa, colaboração e qualidade de vida.

O Research Council of Finland destinou €50 milhões para apoiar universidades no recrutamento de talentos científicos de alto nível, um investimento que também sustenta a iniciativa “Find Your Superposition”.

Mais informações sobre a campanha estão disponíveis no site oficial, incluindo detalhes sobre como se candidatar a vagas na Finlândia e os próximos eventos online.

Sobre a Business Finland

A Business Finland é a agência oficial do Governo da Finlândia para a promoção do comércio, investimentos, financiamento da inovação, promoção de viagens e atração de talentos. Leia mais em www.businessfinland.com

Sobre a Work in Finland

A Work in Finland é a agência oficial de atração de talentos do governo finlandês, que apoia empresas na contratação de profissionais internacionais e ajuda fundadores de startups a se estabelecerem na Finlândia. Saiba mais em: www.workinfinland.com.

