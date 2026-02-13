Tivoli terá programação especial de Carnaval para toda a família

Já tradicional no centro de compras, “Carna Tivoli” contará com matinês infantis e participação do bloco Traquitana

O Tivoli Shopping entra no clima do Carnaval com uma programação especial voltada para toda a família, reunindo atividades infantis e atrações culturais. Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, o centro de compras será palco de muita música, cores e alegria, reforçando seu posicionamento como um espaço de convivência e lazer para diferentes públicos.

“O Carnaval é um momento de alegria, convivência e celebração. Pensamos em uma programação que acolha crianças e famílias, garantindo opções de lazer para todos e fortalecendo o Tivoli como um espaço democrático e familiar”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Nos dias 14 e 17 de fevereiro – sábado e terça-feira, respectivamente -, o “Carna Tivoli” terá a já tradicional matinê de Carnaval, com atividades pensadas especialmente para as crianças. A atração acontece das 14h30 às 17h, em frente ao Restaurante Coco Bambu com música, personagens, fantasias e interação, criando um ambiente lúdico, colorido e divertido para os pequenos curtirem a folia.

A programação conta com personagens temáticos que animam e interagem com as crianças, recreadores responsáveis por brincadeiras, gincanas e atividades lúdicas, além de um espaço de pintura facial temática, proporcionando uma experiência divertida e personalizada.

A animação musical fica por conta de um DJ Marshmello, com um repertório animado e adequado para as crianças, garantindo o ritmo e a energia do evento.

Já no domingo, dia 15, o destaque da programação é a Matinê Bloco Traquitana, que leva ao “Carna Tivoli” a alegria dos blocos carnavalescos, com muita música, cores e referências à cultura popular.

Criado em 2019, o Traquitana busca resgatar o Carnaval de rua tradicional, com repertório de marchinhas, clima nostálgico e valorização da convivência comunitária. O bloco se concentrará em frente ao Restaurante Coco Bambu e também percorrerá os corredores do shopping com um mini trio elétrico. Está prevista, também, uma parada estratégica para que as crianças brinquem e possam também tirar fotos com personagens. A atração também acontece das 14h30 às 17h e promete envolver crianças e famílias em uma experiência vibrante e cheia de ritmo.

📌 Serviço: Carna Tivoli

🎭 Matinê de Carnaval Infantil

📅 Sábado (14/02) e Terça-feira (17/02)

⏰ Das 14h30 às 17h

📍 Em frente ao Restaurante Coco Bambu | Tivoli Shopping

🥁 Matinê Bloco Traquitana

📅 Domingo (15/02)

⏰ Das 14h30 às 17h

📍 Em frente ao Restaurante Coco Bambu | Tivoli Shopping

