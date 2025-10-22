Desassoreamento da lagoa do Parque Araçariguama: etapa de remoção de material é concluída

O trabalho de desassoreamento da lagoa do Parque Araçariguama avança com a atuação conjunta das equipes da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

A etapa de remoção do material acumulado foi concluída, e os serviços seguem agora concentrados no alteamento da pista de caminhada e na regularização do talude da lagoa. Também estão em andamento a construção de uma caixa de alvenaria e o prolongamento da tubulação responsável pela descarga de água no reservatório.

A execução do serviço só foi possível graças à implantação da Estação de Tratamento de Lodo da ETA 2, em operação desde o ano passado. Com o novo sistema, os resíduos provenientes da lavagem dos tanques deixam de ser direcionados à lagoa, representando um avanço significativo em sustentabilidade e proteção ambiental.

Com o aumento da profundidade, a lagoa do Parque Araçariguama passará a contar com maior capacidade de armazenamento de água, podendo inclusive ser utilizada como fonte de captação para o abastecimento público em períodos de estiagem — medida que reforça a segurança hídrica do município.

