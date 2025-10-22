Jacira acompanha início da construção da quadra de areia no Nova Americana

Obra, com recursos de emenda impositiva da vereadora, contempla ainda revitalização das praças Sérgio Pastana e Melvin Jones

A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) acompanhou nesta semana o início da construção da quadra de areia para a prática de vôlei e beach tennis na Praça Sérgio Pastana, no bairro Brieds, região do Nova Americana. A obra, que está sendo realizada graças a emenda impositiva da parlamentar referente ao ano de 2025 no valor de R$ 106,3 mil, contempla ainda a troca dos bancos de cimento, novos pontos de iluminação, paisagismo, pintura, instalação de brinquedos infantis, além da revitalização da Praça Melvin Jones, que fica ao lado.

Acompanhada do vice-prefeito Odir Demarchi, Jacira disse que a construção da quadra de areia, além da revitalização das duas praças, atende a um pedido antigo dos moradores e frequentadores dos espaços de lazer. “Essa é uma promessa de campanha que nós estamos cumprindo. Destinei, no primeiro semestre, uma emenda impositiva para que a Prefeitura pudesse realizar essas intervenções aqui na região do Nova Americana. Sempre digo que, quanto mais a população utilizar os equipamentos esportivos da nossa cidade, menos vai precisar dos serviços de saúde”, ressaltou Jacira.

O trabalho neste momento se concentra nas obras de drenagem da quadra de areia e a entrega dos novos espaços de lazer à população devem acontecer, segundo previsão da prefeitura, até o início de dezembro. “Parabéns Jacira por essa emenda que você está destinando para poder fazer essa quadra de areia aqui no bairro Brieds, região do Nova Americana. A região estava precisando mesmo e vamos aproveitar para fazer uma bela revitalização nas duas praças”, afirmou Odir.

