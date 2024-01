O Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 624 vagas de emprego ao trabalhador (a). São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação, além de pessoas com deficiência, podendo ser encerradas sem aviso prévio.

Os interessados devem se candidatar presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado na Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone (19) 3499.1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Ajudante de carga e descarga, Ajudante de cozinha, Ajudante de expedição, Ajudante de obras, Ajudante de Produção, Ajudante geral, Armador, Atendente, Auxiliar de CNC, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de montador, Auxiliar de Produção, Auxiliar de serviços (limpeza), Auxiliar de serviços agropecuários, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar geral, Balconista/caixa, Carpinteiro, Confeiteiro (a), Copeira (o), Costureira (o), Cozinheira (o), Cumim, Eletricista, Eletricista Instalador, Embalador, Empilhadeirista, Empregada doméstica, Engrupador, Faxineira/ limpeza, Ferramenteiro, Jardineiro, Jardineiro/ Tratorista, Manutenção Geral, Mecânico Automotivo, Mecânico de máquinas industriais, Montador de andaimes, Montador industrial, Motorista de caminhão basculante, Operador de Máquina, Padeiro (a), Pedreiro, Pizzaiolo (a), Programador e Operador de Centro de Usinagem, Revisor de Tecido Cru, Revisor, Servente de obras, Serviços gerais, Soldador, Tecelão (ã), Vendedor (a), Vendedor (a) porta a porta.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Açougueiro (a), Ajudante de contramestre, Ajudante de montagem, Ajudante de padeiro, Ajudante de Produção, Atendente de balcão, Atendente (PAC), Auxiliar de açougue, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de depósito, Auxiliar de expedição, Auxiliar geral, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de sala de pano, Auxiliar de Produção, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar de Transporte, Balconista de frios, Camareira, Cobrador (a), Costureira (o), Cozinheira (o), Eletricista de Manutenção Industrial, Enfestador, Faxineiro, Mecânico de tecelagem, Moldador de plástico por injeção, Operador de máquina de enrolamento, Operador de máquina rebobinadeira, Operador de roçadeira, Operador de serras fitas, Pedreiro, Pintor Automotivo/Industrial, Repositor, Revisor de Tecidos, Serralheiro, Serviços Gerais, Técnico (a) Mecânica, Tocheiro/Maçariqueiro, Urdidor, Zelador.

Vagas para ensino médio (2º grau):

½ Oficial, Ajudante geral, Ajudante de produção, Assessor de vendas vestuário, Assistente de faturamento, Assistente de PCP, Assistente de qualidade, Atendente, Atendente de loja júnior, Atendente/repositora, Auxiliar administrativo, Auxiliar de almoxarife, Auxiliar de departamento pessoal, Auxiliar de Produção, Auxiliar de recebimento, Auxiliar de serviços gerais, Balconista, Borracheiro/Moleiro, Carpinteiro, Consultor (a) de Vendas, Corretor de Imóveis, Cozinheiro (a), Dobrador de CNC, Encarregado de produção, Enfestador, Estoquista/ Almoxarifado, Garçom/ garçonete, Gerente, Gerente comercial, Líder de corte e dobra, Líder de loja, Líder de produção, Meio oficial torneiro mecânico, Mecânico de Refrigeração, Mecânico Diesel, Montador de Estruturas, Montador Mecânico, Motorista de caminhão caçamba, Motorista de caminhão “D”, Operador (a) de caixa, Operador (a) de Conicaleira, Operador (a) de caixa, Operador (a) de cartões, Operadora de Máquina (Costureira), Operador (a) de Máquinas, Operador de produção, Pintor (a), Promotor (a) de Vendas, Recepcionista, Repositor (a), Repositor/estoquista, Revisor de Tecido Cru, Serralheiro Industrial, Soldador (a), Supervisor (a) de Restaurante, Tecelão (ã), Técnico de Manutenção Residencial, Torneiro Produção, Vendas/ comercial, Vendedor (a), Vendedor (a) Externo (a), Vendedor (a) Interno.

Vagas que exigem cursos:

Assistente de qualidade: curso técnico em química ou têxtil, Auxiliar administrativo de vendas: curso na área, Auxiliar de eletricista industrial: curso de eletricista, Auxiliar de manutenção: curso técnico de manutenção, Auxiliar mecânico: curso de mecânico, Auxiliar de mecânico industrial: curso de mecânico industrial e/ou manutenção, Auxiliar técnico de manutenção: curso de pacote office e técnico mecânica, elétrica ou eletrônica, Comprador júnior: técnico administrativo ou Técnico em recursos humanos, Corretor (a) de imóveis: curso TTI com CRECI ativo, Desenhista Cadista: curso de AUTOCAD, Eletricista: curso em elétrica/eletrônica, Eletricista: curso de eletricista, Eletricista de força e controle: curso de elétrica, Eletricista de manutenção: curso de elétrica, Eletricista Industrial: curso de eletricista, Eletromecânico: curso de NR10 e NR35, Mecânico: curso de mecânica, agrícola ou afins, Mecânico de manutenção: curso de mecânico, Mecânico de Refrigeração: curso em mecânica de refrigeração e instalação, Mecânico montador/manutenção: curso de montador ou mecatrônica, pneumática e interpretação de desenhos, Motorista de micro ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de van: curso de transporte de passageiros, Operador e programador de centro de usinagem, Soldador MIG: curso de solda, Técnico em segurança do trabalho: curso técnico de segurança do trabalho, Técnico (a) Mecânica: curso técnico em mecânica/mecatrônica, Técnico de Manutenção: curso técnico em manutenção/NR10/SEP, Técnico mecatrônico: curso técnico em mecatrônica, Técnico (a) de qualidade: curso técnico em qualidade, Técnico Eletrônico/Eletricista: curso técnico em eletrônico/eletricista de manutenção, Torneiro Mecânico: curso na área/mecânica, Torneiro Mecânico Convencional: curso de leitura e interpretação de desenhos e metrologia, Vendedor interno: básico em informática.

Vagas para graduação:

Analista fiscal, Analista de PCP, Analista de RH, Analista Fiscal, Assistente Contábil, Assistente de Qualidade, Estagiária administrativa, Estagiária (o) de nutrição ou química, Esteticista, Fisioterapeuta.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Auxiliar de produção.