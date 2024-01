Profissionais do Setor de Fisioterapia Municipal, vinculado à Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, participaram de duas capacitações ao longo desta semana. Nesta sexta-feira (12), na Clínica de Fisioterapia Municipal, foi promovido o treinamento “Raciocínio Clínico em Coluna”, voltado aos fisioterapeutas que atuam na rede pública municipal de saúde. O objetivo foi promover uma atualização em avaliação da coluna, bem como aplicação de técnicas que apresentem resultados de tratamento de maneira mais rápida e eficaz.

Durante a iniciativa, ministrada pelo fisioterapeuta e osteopata, Rodrigo Matias, houve explanação teórica e abordagem prática com estímulo ao raciocínio clínico, sendo abordados os temas: Avaliação Biomecânica da Coluna Vertebral, Occiptal/Atlas/Axis, Coluna Cervical Médica e Baixa, C7 a T1, Coluna Torácica e Coluna Lombar, Diagnóstico Diferencial dos Tecidos e Técnica Muscular e Ligamentar.

Suporte Básico de Vida

Na quinta-feira (11), também na Clínica de Fisioterapia Municipal, foi promovido o Treinamento de Suporte Básico de Vida Adulto e Infantil para todos os profissionais do setor. Coordenado pelo Setor de Educação Permanente em Saúde, a iniciativa tem o objetivo de promover maior segurança e fortalecimento das equipes, por meio da qualificação da assistência.

Durante a atividade, ministrada pelo médico João Henrique Silva Rizzetto e pela enfermeira e coordenadora da Educação Permanente, Patrícia Sena Borges Queiroz, foram abordados os temas: Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) Adulta e Pediátrica, Uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA) e Manobras em Caso de Engasgamento e Convulsões Adulto e Infantil.

A metodologia das atividades permitiu a interação e a participação ativa de todos os profissionais, com a utilização de manequins de treinamento adulto e infantil para simulações de parada cardiorrespiratória e engasgamento.

As formações realizadas com profissionais da Rede Municipal de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste acontecem durante todo o ano, com o objetivo de qualificar ainda mais o atendimento à população.