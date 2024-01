Os usuários da UBS Vila Gallo participaram nesta segunda-feira (15) de uma atividade da campanha Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a saúde mental. O psicólogo Nelson Harada esteve na unidade para dialogar com a população a respeito da importância dos cuidados com a mente.

O profissional abordou vários temas referentes ao assunto, tais como estresse, ansiedade, depressão e pânico, e, em seguida, foi procurado pelos munícipes para conversas individuais.

“Durante todo o mês de janeiro estamos realizando diversas ações voltadas à importância da prevenção visando a promoção da saúde mental e do bem-estar emocional. Essa iniciativa é fundamental para levar o máximo de informações à nossa população”, destaca a supervisora da rede de saúde mental, Paula Reimão.

As atividades de conscientização do Janeiro Branco estão sendo promovidas tanto nos CAPS quanto nas unidades de atenção básica. As UBSs e ESFs têm realizado palestras, grupos para psicoeducação coordenados pelos psicólogos da rede, distribuição de folhetos informativos à população e rodas de conversa com usuários para reflexão sobre a prevenção.

Os profissionais da rede de saúde mental também realizam atividades pontuais de psicoeducação para usuários e colaboradores das unidades. A ESF Jaguari receberá a ação no próximo dia 30, às 8h.

No CAPS Infantojuvenil “Larissa de Almeida”, estão sendo realizadas rodas de conversa semanais com os usuários e seus familiares a respeito do assunto. Durante esta semana, os colaboradores da unidade estão entregando panfletos informativos na região da Avenida de Cillo e promovendo palestras na recepção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, voltadas aos usuários do sistema público de saúde.

Já os CAPS AD (Álcool e Drogas) “Nova Vida” e Adulto “Arte & Vida” estão realizando abordagens ativas na região dos bairros Vila Dainese e Jardim Dona Rosa, com entrega de panfletos relacionados ao tema, além de palestras informativas aos usuários dos equipamentos e seus familiares.