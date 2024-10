A Desktop, empresa de telecomunicações eleita a melhor internet do Estado de São Paulo e presente em 184 cidades do interior e litoral paulista, abre inscrições para seu Programa de Trainee, com oportunidades em diversas áreas, como Engenharia, Experiência do Cliente, Financeiro, Integrações e Processos Planejamento de Operações, Vendas e Marketing. Ao todo, são 8 vagas disponíveis para atuar no modelo híbrido.

O processo seletivo contará com as seguintes etapas: inscrição, teste de lógica, vídeo entrevista, dinâmica em grupo, fit cultural e painel com gestores. A empresa busca candidatos com perfil inovador, proativo, com conclusão da graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024. Todos os cursos de formação acadêmica são aceitos.

“O programa oferecerá uma formação completa ao longo de 12 meses, proporcionando projetos desafiadores, treinamentos e mentorias. Nossa intenção é preparar esses jovens talentos para assumirem posições estratégicas ao término do programa. Estamos confiantes de que o Programa de Trainee será uma excelente oportunidade de desenvolvimento profissional”, afirma Gustavo Redondo, Diretor de Gente & Gestão.

Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de novembro pelo Link. Com início previsto para janeiro de 2025, o programa tem duração de 12 meses, com contratação CLT e possibilidade de efetivação.

Por que trabalhar na Desktop



A Desktop oferece bolsa-auxílio competitiva e benefícios como vale-transporte, vale-refeição ou alimentação, seguro de vida, 50% de desconto nos pacotes de internet, telemedicina, parceria com o CAT SESI, adesão ao Programa Empresa Cidadã e acesso à Universidade Desktop para desenvolvimento profissional.

Além disso, a empresa foi eleita a Melhor Internet do Estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha e é um dos destaques nacionais em satisfação ao cliente, conforme o NPS Awards 2023. Para o Diretor de Gente & Gestão, o maior motivo de orgulho, no entanto, está nas pessoas que fazem parte dessa história.

“Na Desktop, conectar é o nosso propósito. Conectar pessoas, ideias e oportunidades. São mais de 4.500 colaboradores que acreditam no poder de transformar a realidade das pessoas, negócios e comunidades por meio da conexão, com dedicação e um serviço que busca a excelência diária”, complementa Redondo.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A empresa valoriza um ambiente colaborativo e inovador, onde a diversidade de experiências e perspectivas é o que impulsiona o seu crescimento. Desde 2021, está listada na Bolsa de Valores, um marco que reafirma seu compromisso com a transparência e o crescimento sustentável.

“Para aqueles que procuram uma oportunidade em uma empresa com propósito e evolução contínua, a Desktop oferece um ambiente propício ao aprendizado, desenvolvimento e construção de futuro”, finaliza o executivo.

Sobre a Desktop

A Desktop foi eleita a Melhor Internet do Estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha e destaque nacional em satisfação do cliente pelo NPS Awards 2023. É a empresa de telecomunicações com o maior crescimento orgânico de clientes (percentualmente vs TOP 10 empresas de telecomunicações do Brasil), segundo dados da ANATEL. Fundada em 1997 na cidade de Sumaré, interior paulista, a companhia oferece acesso à internet 100% via fibra óptica.

Presente em 184 cidades, a Desktop possui mais de 4.500 colaboradores e conecta mais de 1 milhão de clientes residenciais e corporativos por meio de 55 mil quilômetros de redes próprias de fibra óptica. Reconhecida entre as melhores empresas do setor, a Desktop mantém altos índices de excelência no atendimento ao consumidor.

Desde 21 de julho de 2021, a companhia está listada na Bolsa de Valores brasileira.