A Estratégia de Ricardo Nunes e o Desafio de Boulos no 2o Turno

A disputa pelo segundo turno em São Paulo se intensifica, com pesquisas indicando vantagem para o prefeito Ricardo Nunes (MDB) sobre Guilherme Boulos (PSOL).

A pesquisa espontânea revela que 41% dos eleitores citam o prefeito, enquanto 29% mencionam Boulos, indicando que Nunes tem uma base eleitoral mais consolidada. Apesar de ambos os candidatos terem eleitores fiéis, Nunes herda uma grande parte dos votos de Pablo Marçal (PRTB), enquanto Boulos tem uma migração muito menor.

Os dois principais institutos de pesquisa do país divulgaram seus números, revelando uma vantagem significativa para o prefeito sobre Guilherme Boulos (PSOL). O que seria o primeiro debate se transformou em uma verdadeira sabatina, onde ficou evidente que a estratégia de Boulos é se expor mais do que o emedebista.

Essa abordagem agressiva busca não apenas aumentar sua visibilidade, mas também desestabilizar a imagem do adversário, que opta por uma postura mais cautelosa e evita confrontos diretos. A dinâmica da campanha reflete claramente essa dualidade, com Boulos tentando polarizar o debate e Nunes mantendo sua imagem como gestor.

Batalha Nunes x Boulos

Elias Tavares, cientista político, afirma: “A batalha entre o prefeito e Boulos se define como uma disputa de narrativas: Nunes defendendo a continuidade e Boulos clamando por mudança.” O líder na pesquisa adota uma postura cautelosa, evitando confrontos diretos e se beneficiando da visibilidade do cargo, enquanto Boulos, com alta rejeição e necessidade de aumentar sua exposição, busca polarizar a eleição.

No primeiro debate, sem a presença do prefeito, Boulos tentou atacar diretamente, levantando temas polêmicos. Tavares reitera a dúvida sobre as estratégias: “Quem está certo? A de Nunes, que evita o confronto, ou a de Boulos, que busca mais visibilidade?” Com cada vez mais aparições e debates, as próximas semanas serão cruciais para ambos os candidatos. “O que está em jogo é o futuro da maior cidade do país”, conclui Tavares.

Elias Tavares

Cientista Político

