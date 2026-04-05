O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 110 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

Já para os interessados em Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO no PAT

Ajudante de Cozinha – Com Experiência 8

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 2

Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 1

Auxiliar de Departamento Pessoal – Com Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 22

Auxiliar de Linha de Produção – Com Experiência 2

Auxiliar de Mecânico de Autos – Sem Experiência 1

Auxiliar de Pintor Eletroestático – Sem Experiência 1

Consultor de Vendas – Sem Experiência 6

Controlador de Acesso – Sem Experiência 2

Eletricista de Manutenção Industrial – Com Experiência 4

Mecânico de Manutenção de Máquinas, em Geral – Com Experiência 4

Mecânico de Veículos Automotores – Sem Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios – Sem Experiência 1

Pintor a Revólver (Pintura Eletroestática) – Sem Experiência 1

Torneiro Mecânico – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Sem Experiência 1

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 17

Estágio em Marketing 1

Estágio em Engenharias 2

Estágio em Elétrica Eletrônica 1

Estágio em Pedagogia 1

Estágio em Direito 1

Estágio para Ensino Médio 9

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 16

Arco Logística 1

Arco Comércio e Varejo 2

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