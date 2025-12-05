Um homem foi detido esta semana por venda de drogas no parque Zabani em Santa Bárbara d’Oeste. A apreensão aconteceu durante patrulhamento preventivo na tarde da terça-feira (2) feito a Guarda Civil Municipal.

O homem foi pego na Rua Plácido Ribeiro Ferreira, no Parque Residencial Zabani.

A equipe da VTR 145- Subinspetor Lacerda e GCM Pereira- flagrou o suspeito retirando porções de entorpecentes de um cano de água pluvial e entregando a um motociclista.

O comprador deixou o local em alta velocidade antes da chegada da equipe da guarda.

Detido tinha dinheiro e celular

Com o rapaz detido, os agentes apreenderam dinheiro e um celular. No cano onde ele havia sido visto manipulando objetos foram encontrados 13 eppendorfs com substância semelhante à cocaína e uma porção de material aparentando ser crack.

O rapaz então foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão por tráfico ratificada. Os entorpecentes, o celular e o dinheiro foram apreendidos.

