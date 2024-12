Deu fuga da Guarda no Romano e 'só' perdeu a droga

Um rapaz que deu fuga da Guarda acabou perdendo a droga que iria vender este final de semana no Conjunto Roberto Romano em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu no final da noite do sábado e ninguém foi preso.

A apreensão rendeu mais de 1.400 porções de droga que estariam no mercado para venda e consumo.

Leia resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 01 .🚨GCM Sandrin .🚨GCM Edmilson .🚨GCM Siloni .🚨GCM Washington .📍DATA: 07 de Dezembro de 2024

.📍HORA: 23h30min

.📍LOCAL: Rua Rev. João Feliciano Pires, 110 – Conjunto Habitacional Roberto Romano 🛑 Apreensão de drogas

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento pelo bairro C.H. Roberto Romano, este conhecido pelo intenso tráfico de drogas, ao acessar a referida rua visualizou um indivíduo que ao notar a viatura evadiu-se para o interior do bloco 110 pelo portão social, este com trava elétrica e com acesso somente mediante TAG. Mais notícias da cidade e região Em virtude da distância do início da rua até o local de onde correu não foi possível observar características, bem como acompanhá-lo. Entretanto, em averiguação nas adjacências de onde estava foi realizada uma varredura, sendo logrado êxito em localizar uma bolsa preta debaixo de um trailer, a qual continha em seu interior grande quantidade de drogas. Fatos apresentados no plantão local onde todo o material foi apreendido. Apreensão:

– 1327 microtubos de cocaína (0,924kg)

– 76 pedras de crack (30.7g)

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP