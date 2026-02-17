Um rapaz de 19 anos que devia para a Justiça foi detido esta segunda de carnaval em Santa Bárbara d’Oeste. O rapaz já era conhecido dos meios policiais e foi pego no bairro São Joaquim por volta das 14h30.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’Oeste – SP

NATUREZA: Capturado Pela Justiça

DATA: 16/02/2026 HORA: 14:30 LOCAL: Rua Araras, 403 – Jd. São Joaquim

EQUIPE: 1 🚓VTR 05 Subinspetor Lacerda Gcm Pereira

SÍNTESE

A equipe em patrulhamento preventivo pelo local citado, deparou-se com T. (19), o qual já é conhecido nos meios policiais, bem como a equipe tinha conhecimento de um mandado de busca e apreensão pendente de cumprimento em seu desfavor.

A equipe então realizou a abordagem do mesmo, foi feita busca pessoal onde nada de ilícito foi localizado consigo, e em seguida foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento no referido mandado e T. permaneceu a disposição da justiça.

Leia Mais notícias da cidade e região