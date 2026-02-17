A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste empossou, nesta quinta-feira (12), os novos conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Conselho Municipal do Idoso (CMI) para a gestão 2026-2028. A cerimônia foi realizada no Museu da Água e contou com a presença do vice-prefeito, Felipe Sanches, representando o prefeito Rafael Piovezan, da secretária de Promoção Social, Maria Cristina Silva, além do vereador Alex Dantas.

O CMDCA é um órgão colegiado, composto por representantes da sociedade civil e do poder público municipal, responsável pela formulação e deliberação da política de atendimento à criança e ao adolescente no âmbito municipal. Atua por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, assegurando a proteção integral e a prioridade absoluta, conforme estabelece a Lei Federal nº 8.069/1990 — Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O CMI, por sua vez, é um órgão de caráter permanente e paritário, com funções consultivas, deliberativas, normativas, fiscalizadoras, formuladoras e de controle das políticas públicas voltadas à pessoa idosa. Tem como objetivo estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de ações de proteção e assistência que devem ser prestadas pelos órgãos públicos municipais, estaduais e federais às pessoas idosas, nas respectivas áreas de competência, zelando pelo cumprimento da legislação vigente.

“Hoje celebramos mais uma posse de dois conselhos de grande relevância, voltados a dois grupos muito vulneráveis: a pessoa idosa e as crianças e adolescentes. O papel mais relevante do Conselho é fomentar políticas públicas, analisar o que está faltando, enfrentar as demandas e também fiscalizar o município. Agradeço aos conselheiros pela excelente atuação, sempre em diálogo conosco, e aos novos conselheiros, sejam bem-vindos. Estamos de portas abertas para vocês”, disse a secretária de Promoção Social, Maria Cristina Silva.

Membros do CMDCA para o mandato 2026-2028 Santa Bárbara :

GOVERNAMENTAIS

Secretaria de Governo

Titular: Regiane Aparecida Miranda

Suplente: Carolina Rocha Mendes Duarte Fortunato

Secretaria de Promoção Social

Titular: Marisa de Fátima Sirino

Suplente: Adriana Regina Inácio

Titular: Camila Cristina Chagas Esquina

Suplente: Samantha Veida Sampaio Maciel

Secretaria de Saúde

Titular: Carlos Alberto Ciorlin

Suplente: Denise Sales

Secretaria de Educação

Titular: Joelma Cristina Muniz Machado

Suplente: Patrícia Aparecida Oliveira Mause de Paula

Secretaria de Esportes

Titular: Aprígio Nunes de Lima

Suplente: Aline Silvério

Secretaria de Justiça e de Relações Institucionais

Titular: Rafaela Milena Cabral

Suplente: Lucas Guidolin Lohr

Secretaria de Cultura e Turismo

Titular: Roseli Tassi Tureta

Suplente: Andreia Teodoro Pinto

NÃO GOVERNAMENTAIS:

Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP (126ª subsecção local)

Titular: Amanda Carvalho

Suplente: Roberta Tavares Ferreira Dos Santos

Representantes da Sociedade Civil

Titular: Helena Zeferino Cardoso Ferreira Pio (APAE)

Suplente: Célia Cristina de Oliveira de Faria (APAE)

Titular: Rosângela Cristina Silvestre (MEIMEI)

Suplente: Maria de Fátima Pansonatto dos Santos (MEIMEI)

Titular: Gabriela Sans de Oliveira Shirano (AMEV)

Suplente: Monique Mendes Penachione (AMEV)

Titular: Jefferson Laudissi D’Avila (ABE)

Suplente: Liliane Aparecida Stefanello Garcia (ABE)

Titular: Roberta Maria Ferreira Rodrigues Gonçalves (SOS)

Suplente: Mônica Pasquoto (SOS)

Titular: Cléia Adelaide dos Santos (AMAI)

Suplente: Andrea Pohl Marques (AMAI)

Titular: Milene Dall’Oglio Tomazini (Guarda Mirim)

Suplente: Beatriz Amaral Neves Estoque (Guarda Mirim)

Membros do CMI para o mandato 2026-2028:

PODER PÚBLICO

Secretaria de Governo

Titular: Regiane Aparecida Miranda

Suplente: Deivid Alexandre

Secretaria de Justiça e de Relações Institucionais

Titular: Rafaela Milena Cabral

Suplente: Lucas Guidolin Lohr

Secretaria de Educação

Titular: Jussara Cristina Delphino

Suplente: Luciana Aparecida Machado do Amaral

Secretaria de Saúde

Titular: José Luís Andia

Suplente: Joceane de Moura Ribeiro

Secretaria de Promoção Social

Titular: Vanessa Fadel Vendemiato

Suplente: Maria Teresa Cuppi

Secretaria de Cultura e Turismo

Titular: Fernanda Giunco de Souza

Suplente: Kátia Regina Padovesi de Araújo

Secretaria de Esportes

Titular: Cleber Alves de Almeida

Suplente: Simone Alves Machado

Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil

Titular: Slaine Barbosa de Oliveira

Suplente: Marcelo Vieira do Nascimento

SOCIEDADE CIVIL

Representante das Organizações de Saúde

Titular: Luciana Gilio Balan

Suplente: Valdinei Cláudio Mascarenhas da Silva

Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP (126ª subsecção local)

Titular: Paloma Gomes da Silva Oliveira

Suplente: Carla Juliana de Amaral

Representantes de Organizações Religiosas

Titular: Marilene Souza

Suplente: Antônio Carlos Rodrigues

Representantes dos Grupos de Terceira Idade

Titular: Dirce Caetano da Silva Ongaro

Suplente: Morami Cristina de Oliveira

Representantes de Instituição de Longa Permanência

Titular: Rita de Cassia Sampaio Sans Varella

Suplente: Roselene Batista de Jesus

Representantes das Organizações da Sociedade Civil que desenvolvem atividades voltadas a pessoas idosas

Titular: Virginia Vezzani da Silva (Rede Feminina de Combate Câncer)

Suplente: Carla Eliana Bueno (Rede Feminina de Combate Câncer)

Titular: Rita de Cassia Martins Souza (AMEV)

Suplente: Monique Mendes Penachione (AMEV)

Titular: Elisangela Marinho Pires de Lima (AMOBAM)

Suplente: Roberta Paula da Silva Soares (AMOBAM)

