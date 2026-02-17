A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste empossou, nesta quinta-feira (12), os novos conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Conselho Municipal do Idoso (CMI) para a gestão 2026-2028. A cerimônia foi realizada no Museu da Água e contou com a presença do vice-prefeito, Felipe Sanches, representando o prefeito Rafael Piovezan, da secretária de Promoção Social, Maria Cristina Silva, além do vereador Alex Dantas.

O CMDCA é um órgão colegiado, composto por representantes da sociedade civil e do poder público municipal, responsável pela formulação e deliberação da política de atendimento à criança e ao adolescente no âmbito municipal. Atua por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, assegurando a proteção integral e a prioridade absoluta, conforme estabelece a Lei Federal nº 8.069/1990 — Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O CMI, por sua vez, é um órgão de caráter permanente e paritário, com funções consultivas, deliberativas, normativas, fiscalizadoras, formuladoras e de controle das políticas públicas voltadas à pessoa idosa. Tem como objetivo estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de ações de proteção e assistência que devem ser prestadas pelos órgãos públicos municipais, estaduais e federais às pessoas idosas, nas respectivas áreas de competência, zelando pelo cumprimento da legislação vigente.

“Hoje celebramos mais uma posse de dois conselhos de grande relevância, voltados a dois grupos muito vulneráveis: a pessoa idosa e as crianças e adolescentes. O papel mais relevante do Conselho é fomentar políticas públicas, analisar o que está faltando, enfrentar as demandas e também fiscalizar o município. Agradeço aos conselheiros pela excelente atuação, sempre em diálogo conosco, e aos novos conselheiros, sejam bem-vindos. Estamos de portas abertas para vocês”, disse a secretária de Promoção Social, Maria Cristina Silva.

Membros do CMDCA para o mandato 2026-2028 Santa Bárbara :

Santa Bárbara

GOVERNAMENTAIS

Secretaria de Governo
Titular: Regiane Aparecida Miranda
Suplente: Carolina Rocha Mendes Duarte Fortunato

Secretaria de Promoção Social
Titular: Marisa de Fátima Sirino
Suplente: Adriana Regina Inácio

Titular: Camila Cristina Chagas Esquina
Suplente: Samantha Veida Sampaio Maciel

Secretaria de Saúde
Titular: Carlos Alberto Ciorlin
Suplente: Denise Sales

Secretaria de Educação
Titular: Joelma Cristina Muniz Machado
Suplente: Patrícia Aparecida Oliveira Mause de Paula

Secretaria de Esportes
Titular: Aprígio Nunes de Lima
Suplente: Aline Silvério

Secretaria de Justiça e de Relações Institucionais
Titular: Rafaela Milena Cabral
Suplente: Lucas Guidolin Lohr

Secretaria de Cultura e Turismo
Titular: Roseli Tassi Tureta
Suplente: Andreia Teodoro Pinto

NÃO GOVERNAMENTAIS:

Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP (126ª subsecção local)

Titular: Amanda Carvalho
Suplente: Roberta Tavares Ferreira Dos Santos

Representantes da Sociedade Civil

Titular: Helena Zeferino Cardoso Ferreira Pio (APAE)
Suplente: Célia Cristina de Oliveira de Faria (APAE)

Titular: Rosângela Cristina Silvestre (MEIMEI)
Suplente: Maria de Fátima Pansonatto dos Santos (MEIMEI)

Titular: Gabriela Sans de Oliveira Shirano (AMEV)
Suplente: Monique Mendes Penachione (AMEV)

Titular: Jefferson Laudissi D’Avila (ABE)
Suplente: Liliane Aparecida Stefanello Garcia (ABE)

Titular: Roberta Maria Ferreira Rodrigues Gonçalves (SOS)
Suplente: Mônica Pasquoto (SOS)

Titular: Cléia Adelaide dos Santos (AMAI)
Suplente: Andrea Pohl Marques (AMAI)

Titular: Milene Dall’Oglio Tomazini (Guarda Mirim)
Suplente: Beatriz Amaral Neves Estoque (Guarda Mirim)

Membros do CMI para o mandato 2026-2028:

PODER PÚBLICO

Secretaria de Governo
Titular: Regiane Aparecida Miranda
Suplente: Deivid Alexandre

Secretaria de Justiça e de Relações Institucionais
Titular: Rafaela Milena Cabral
Suplente: Lucas Guidolin Lohr

Secretaria de Educação
Titular: Jussara Cristina Delphino
Suplente: Luciana Aparecida Machado do Amaral

Secretaria de Saúde
Titular: José Luís Andia
Suplente: Joceane de Moura Ribeiro

Secretaria de Promoção Social
Titular: Vanessa Fadel Vendemiato
Suplente: Maria Teresa Cuppi

Secretaria de Cultura e Turismo
Titular: Fernanda Giunco de Souza
Suplente: Kátia Regina Padovesi de Araújo

Secretaria de Esportes
Titular: Cleber Alves de Almeida
Suplente: Simone Alves Machado

Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil
Titular: Slaine Barbosa de Oliveira
Suplente: Marcelo Vieira do Nascimento

SOCIEDADE CIVIL

Representante das Organizações de Saúde
Titular: Luciana Gilio Balan
Suplente: Valdinei Cláudio Mascarenhas da Silva

Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP (126ª subsecção local)

Titular: Paloma Gomes da Silva Oliveira
Suplente: Carla Juliana de Amaral

Representantes de Organizações Religiosas
Titular: Marilene Souza
Suplente: Antônio Carlos Rodrigues

Representantes dos Grupos de Terceira Idade
Titular: Dirce Caetano da Silva Ongaro
Suplente: Morami Cristina de Oliveira

Representantes de Instituição de Longa Permanência
Titular: Rita de Cassia Sampaio Sans Varella
Suplente: Roselene Batista de Jesus

Representantes das Organizações da Sociedade Civil que desenvolvem atividades voltadas a pessoas idosas
Titular: Virginia Vezzani da Silva (Rede Feminina de Combate Câncer)
Suplente: Carla Eliana Bueno (Rede Feminina de Combate Câncer)

Titular: Rita de Cassia Martins Souza (AMEV)
Suplente: Monique Mendes Penachione (AMEV)

Titular: Elisangela Marinho Pires de Lima (AMOBAM)
Suplente: Roberta Paula da Silva Soares (AMOBAM)

