A direita da região também reagiu ao desfile da Unidos de Niterói, que decidiu homenagear o presidente Lula da Silva (PT) na avenida no Rio de Janeiro. O vereador Marcos Caetano e o chefe de Gabinete em Americana Franco Sardeli (PL) fizeram ‘reacts’ comentando o desfile.

Outros nomes, como o vereador novato barbarense Lúcio (Agir) e o prefeito de Sumaré Henrique do Paraíso (Republicanos) decidiram entrar na trend do “Família em Conserva”.

Direita e a família em conserva

Parlamentares de oposição aderiram a uma nova trend nas redes sociais e passaram a publicar ilustrações de famílias estampadas em latas de conserva.

A iniciativa reage ao desfile da escola Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e retratou em uma das alas conservadores como latas de alimento em conserva.

Grande parte dos congressistas lançou mão de ferramentas de inteligência artificial para ajudar na montagem.

