FLAKES

Entre as diversas opções do doce da confeitaria que é hit no Instagram, estão o bolo gelado de chocolate (R$ 14 a fatia) recheado com mousse tipo Alpino e brigadeiro e o míni bolo dueto (R$ 32) feito com camadas de bolo de chocolate, brigadeiro tradicional e de Ninho e mousse de Ninho, decorado com morango.

[+] FLAKES SÃO PAULO:

Endereço: Rua Pedroso Alvarenga 1192, Itaim-Bibi. Edifício Iguatemi

Telefone: (11) 91326-3003

Horário de funcionamento: Todos os dias das 11:30h às 20h.

Capacidade: 80 lugares

Site: flakesbrazil.com.br

Delivery: sim

Instagram: @flakesbrazil

Tem acessibilidade: Sim

Tem valet: Sim

Aceita todos os cartões de créditos e débitos: Sim. Incluindo Alelo, Sodexo e VR.