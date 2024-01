A promessa de economizar dinheiro costuma estar entre as principais metas quando um novo ano se inicia. No entanto, assumir o controle dos gastos ao longo dos meses nem sempre é visto como uma tarefa fácil. De acordo com o estudo Controle Financeiro no Brasil da Serasa Experian, 37% dos brasileiros não conseguem administrar o próprio dinheiro.

Para a Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) ter economias e fazer investimentos é fundamental para conquistar a independência financeira. Nesse sentido, saber organizar as contas pode ser o primeiro passo para atingir tal objetivo. Com o auxílio da tecnologia, é possível que a solução esteja ao alcance das mãos, com o uso dos aplicativos para o controle das despesas.

Na prática, os apps podem facilitar o processo de planejamento do orçamento para o mês, auxiliando na visualização do que entra e o que sai. Além disso, podem contribuir para a criação do hábito de poupar.

Para a Serasa Experian, a utilização de apps para gestão financeira faz parte da rotina dos jovens. A consciência sobre os gastos permite uma vida mais estável, sendo possível pensar no futuro e investir, como afirma a Associação Brasileiras das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Nesse caso, é aconselhado conhecer os tipos de investimentos e identificar qual é o mais adequado para o perfil do investidor. Uma pesquisa na internet sobre renda fixa e renda variável o que é pode ser uma alternativa para entender quanto de retorno uma aplicação pode trazer e quais riscos oferece.

Conheça os apps gratuitos para o controle financeiro

Os aplicativos de controle financeiro podem ser baixados em dispositivos móveis, como celulares e tablets. No geral, apresentam funcionalidades que permitem acompanhar os gastos, estabelecer metas e organizar os pagamentos.

Mobills

É conhecido como um dos melhores aplicativos para a gestão das despesas. Nele é possível cadastrar as receitas (dinheiro que entra) e as despesas (saídas). Além disso, todos os gastos são divididos por categorias e ainda é possível adicionar tags para organizar as movimentações.

Outras funções são gestão do cartão de crédito, emissão de alerta de pagamentos, registro de cupom fiscal, definição de metas e envio de relatórios.

O app também disponibiliza materiais com dicas sobre educação financeira, e pode ser acessado tanto nos dispositivos Android quanto iOS. A ferramenta é gratuita, mas disponibiliza uma versão premium.

Minhas Economias

O app auxilia os usuários a manter a disciplina sobre o orçamento, sendo possível estabelecer um limite de gastos e acionar alerta. Outras funcionalidades são a divisão por categorias e o gerenciamento das contas e cartões de crédito.

Os dashboards gerados podem oferecer ideias que auxiliam na compreensão de como otimizar a renda. Além disso, o aplicativo conta com a opção de gerenciador de sonhos, calculando quanto deve ser guardado por mês para atingir determinado objetivo.

Todos os serviços oferecidos são 100% gratuitos e estão disponíveis para os sistemas Android e iOS.

Monefy

É um aplicativo para gestão financeira conhecido mundialmente. Permite o acompanhamento e a segmentação das despesas diárias e mensais. Além disso, conta com gráficos e planilhas que mostram os gastos de forma detalhada.

Apesar de contemplar uma versão em português para as principais funções, algumas seções estão apenas no inglês.

Disponível para iPhone e Android, o app é gratuito e conta com uma versão premium.

Money Lover

Assim como os outros aplicativos, o Money Lover também permite a categorização das despesas para facilitar a vida financeira.

Outra característica é a ajuda no pagamento das contas, com alerta de vencimentos de faturas. O grande diferencial é o modo de viagem, que permite o controle dos gastos de acordo com a moeda do destino escolhido pelo viajante.

No entanto, algumas funcionalidades só estão disponíveis na versão paga.