O Dia das Mães é uma data especial para expressar gratidão e amor para essas mulheres que tem um papel tão importante na vida das pessoas e nada melhor do que encontrar um presente que, além de ideal, seja criativo e útil para elas, não é mesmo? Afinal, é durante esse período que as marcas e empresas preparam promoções imperdíveis com o objetivo de alavancar as vendas e atrair consumidores dispostos a gastar. Pensando nisso, selecionamos cinco itens que são perfeitos para celebrar esse dia 12 de maio.

Confira abaixo os produtos em oferta e aproveite para garantir o presente perfeito para a sua mamãe:

Plena Radiance Serum Pró-Aging

R$ 139,00

As mulheres na faixa etária 40+ acabam de receber um novo aliado na missão de elevar a autoestima das mulheres: o Plena Radiance Sérum Pró-Aging. O novo produto da Plenapausa, empresa que visa levar informação, cuidado e tratamento para mulheres na menopausa, chega ao mercado como uma inovação revolucionária, prometendo transformar a rotina de cuidados com a pele em um momento de autocuidado e autovalorização.

O Plena Radiance Sérum Pró-Aging tem uma fórmula enriquecida com ingredientes, como vitamina C e E, ácido hialurônico e ferúlico, phloretin, resveratrol, e colágeno hidrolizado que nutrem profundamente a pele, promovendo uma aparência mais saudável, radiante e hidratada. Além disso, sua textura leve proporciona uma experiência sensorial única, elevando instantaneamente o bem-estar e a confiança de quem o utiliza.

Spray de Limpeza Íntima Feel

R$ 56,00

O Spray de Limpeza Feel foi cuidadosamente desenvolvido para garantir a limpeza e cuidado da região íntima enquanto você estiver fora de casa. A sua fórmula leve e saudável, garante uma sensação de frescor, alívio e conforto em momentos crucias do dia a dia, como após o treino, no escritório e durante o período menstrual ou em situações de ressecamento íntimo.

Sua embalagem é compacta e discreta. Cabe na bolsa e necessaire. Seu jato é fresco e suave, mantendo a sensação de hidratação e frescor. Os ativos naturais da sua fórmula como a melaleuca e os prebióticos ajudam a inibir odores indesejados relacionados ao suor, proporcionando uma sensação de limpeza duradoura.

Plena Collagen Pro Aging

R$ 159,00

O Plena Collagen, um suplemento à base de colágeno e ácido hialurônico que tem fórmula livre de glúten, açúcar e lactose e é capaz de repor completamente a dose recomendada das vitaminas C, E e Zinco. O produto foi desenvolvido para atender àquelas mulheres que desejam mais do que repor colágeno apenas para melhorar a aparência da pele, mas buscam algo que também forneça o aporte protéico necessário para a manutenção e suporte da sua saúde óssea, muscular, capilar, das unhas e cabelos.

Para oferecer um item premium, com uma suplementação integral, o Collagen Pró-aging tem 9g de colágeno hidrolisado por dose, além de 80mg de ácido hialurônico, doses consideradas premium e diferenciadas. Sua fórmula possui ingredientes naturais e vitaminas, além de incluir polpa de abacaxi e hortelã, o que traz um sabor natural e sem adição de açúcar.

Sabonete mix de argilas com óleo essencial de laranja EcoCiclo

R$ 20,00

O sabonete mix de argilas tem ação esfoliante e ao mesmo tempo hidratante, além de um cheirinho bem agradável, que nos convida para um delicioso banho!

Maiô Absorvente Básico Herself

R$ 287,00

Essa é uma peça ideal para esportes na água. Ele tem modelagem clássica, mas com estilo, por isso é um maiô curinga. Com opções de estampas 100% autorais desenvolvidas pela Herself, você vai chamar atenção onde estiver, seja na praia, piscina, cachoeira, ou no seu dia a dia compondo looks. A tecnologia usada nos biquínis absorventes é similar à das calcinhas menstruais: trata-se de uma associação de tecidos tecnológicos que absorvem o fluxo menstrual, mantêm ele na peça e não deixam acontecer possíveis vazamentos e odores.

A diferença está na adaptação da camada que reveste os biquínis: ela recebe um tratamento especial para reter a menstruação e não deixar ela passar junto à água, evitando vazamentos enquanto você está submersa ou no momento de saída do mar ou da piscina.