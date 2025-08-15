Dia do Pão de Queijo: Receita inovadora na Air Fryer

Leia + sobre comida, bebida e receitas

No próximo domingo, dia 17 de Agosto, comemora-se o Dia do Pão de Queijo, uma iguaria que também se consolidou como representante da culinária brasileira pelo mundo.

Para celebrar a data, a chef Bru Calderon – @brucalderon, compartilha uma receita com tapioca granulada, em vez do polvilho, para o preparo de um Pão de Queijo crocante.

“O polvilho tem textura elástica. Já a tapioca granulada propicia crocância. O resultado é um Pão de Queijo com uma casquinha super crocante por fora (irresistível já na primeira mordida) e macio e fofinho por dentro”, explica a chef.

Além do resultado diferenciado, essa receita, preparada na Air Fryer, é muito mais prática. Fica pronta em menos de 10 minutos, a uma temperatura de 180ºC.

Ingredientes:

● 1 xícara de tapioca granulada

● 1 xícara de leite

● 1 ovo

● 1 xícara de queijo ralado

(rende 06 porções de Pão de Queijo grande)

Modo de preparo:

1. Em uma tigela coloque a tapioca granulada e junte o leite.

2. Deixe hidratar por 5 minutos.

3. Adicione o ovo, misture.

4. Por fim, junte o queijo ralado.

5. Misture bem e verifique se está num ponto em que consegue modelar as bolinhas.

6. Se estiver muito seco, adicione mais um pouquinho de leite. Se estiver muito úmido, adicione mais um pouquinho de tapioca.

7. Modele os Pães de Queijo.

8. Disponha-os sobre uma assadeira e leve à Air Fryer, utilizando a função pré-definida de Pão de Queijo (180ºC.).