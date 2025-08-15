Churrasqueiro em alta- O vereador Celso Ávila protocolou uma moção de aplauso para Júlio César Semensatto, conhecido como Mestre Julião, especialista em Barbecue e Juiz da Federação Internacional de Churrasco pela Kansas City Barbeque Society (KCBS). A homenagem reconhece sua trajetória de dedicação, talento e contribuição para a valorização da gastronomia, especialmente no segmento do churrasco, levando o nome da cidade para diversos estados do Brasil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Mestre Julião fez história ao se tornar o primeiro barbarense certificado como juiz internacional de Barbecue pela KCBS e o pioneiro na introdução do churrasco americano em Santa Bárbara d’Oeste. Sua paixão pela culinária começou de forma singela, ainda jovem, quando aprendeu com a avó a fazer macarrão caseiro. Esse primeiro contato despertou a curiosidade e marcou o início de uma jornada de descobertas e aperfeiçoamento, que o levaria, anos depois, a encontrar sua verdadeira vocação: o churrasco.

Churrasqueiro BBK

Ele se especializou no churrasco americano, com ênfase nas técnicas de pit smoker e defumados. Com talento e dedicação, ampliou seu espaço de trabalho e conquistou clientes em cidades como Piracicaba, Campinas, São Paulo e em sua própria Santa Bárbara d’Oeste. Tornou-se referência em cortes como brisket, cupim, costelinha BBQ e a famosa porchetta caracol.

Além de atuar em eventos e preparar pratos de alta qualidade, Mestre Julião ministra cursos de churrasco para alunos de várias partes do Brasil, sempre levando o nome de Santa Bárbara d’Oeste a novos públicos. Em agradecimento pela moção, reconheceu a importância da família no apoio à sua trajetória, destacando a esposa e o filho como pilares fundamentais, além de agradecer a parceira da empresa Beto Churrasqueiras, grande incentivadora e colaboradora em sua caminhada.

Para o vereador Celso Ávila, a homenagem reforça o orgulho da cidade em contar com um profissional que une tradição, técnica e inovação, colocando Santa Bárbara d’Oeste no mapa da gastronomia nacional.

Vereador apela a Abram Szajman por instalação de unidade do SESC em Santa Bárbara d’Oeste

O vereador Juca Bortolucci apresentou a Moção nº 245/2025, por meio da qual manifesta apelo ao presidente do Conselho Regional do SESC (Serviço Social do Comércio de São Paulo), Abram Szajman, para que seja estudada a viabilidade de instalação de uma nova unidade em Santa Bárbara d’Oeste SP. Szajman também preside a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

No documento, o parlamentar considera que o Sesc, mantido pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, é uma entidade privada que tem como objetivo proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida aos trabalhadores deste setor e suas famílias. Sua base conceitual, a Carta da Paz Social, e sua ação são frutos de um sólido projeto cultural e educativo que trouxe, desde a sua criação pelo empresariado do comércio e serviços em 1946, a marca da inovação e da transformação social.

Juca destaca, também, que o Sesc conta com uma rede de 43 unidades operacionais no Estado – centros destinados à cultura, ao esporte, à saúde e à alimentação, ao desenvolvimento infantojuvenil, à terceira idade, ao turismo social e a demais áreas de atuação e este patrimônio forma um conjunto arquitetônico de múltiplas linguagens e influências. Lembrando que a presença da instituição se expande para além das cidades nas quais estão instalados seus equipamentos socioculturais, pois outros espaços são ocupados por meio de projetos como Circuito Sesc de Artes, Dia do Desafio e Mesa Brasil.

O autor ressalta que Santa Bárbara d’Oeste é referência na realização de vários eventos culturais em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e já recebeu vários eventos organizados pelo Circuito Sesc de Artes. “Nossa cidade está preparada para receber uma unidade do SESC para atuar nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência e o prefeito Rafael Piovezan tem manifestado interesse em firmar uma parceria com incentivo do município para a implantação dessa unidade”, afirma Juca.

Leia + sobre partidos política regional