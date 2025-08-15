Americana reforça saúde bucal com 15 aparelhos de ultrassom em UBSs

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está equipando os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que contam com dentista com 15 novos aparelhos de ultrassom para profilaxia. O investimento tem como objetivo ampliar a qualidade do atendimento odontológico oferecido aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os equipamentos já estão sendo instalados e permitem realizar, de forma mais eficiente, a limpeza e manutenção da saúde bucal, com conforto e segurança para os pacientes. Entre as funções, estão a remoção de placa bacteriana, manchas superficiais e tártaro, além do polimento dos dentes, deixando-os mais limpos e lisos.

“A aquisição desses aparelhos reforça nosso compromisso em oferecer um atendimento odontológico moderno e de qualidade. Com tecnologia adequada, conseguimos prevenir problemas mais graves e garantir mais saúde bucal para a população”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Procedimentos clínicos

Além dos procedimentos clínicos, os atendimentos com ultrassom odontológico são acompanhados de orientações sobre higiene oral, incentivando a escovação correta, o uso diário do fio dental e visitas regulares ao dentista.

“Esse investimento vai impactar diretamente no conforto do paciente e na eficiência dos tratamentos. É mais um passo importante para tornar nossa rede de saúde básica mais resolutiva”, afirmou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

“O ultrassom odontológico é um aliado fundamental na prevenção e no tratamento de doenças bucais. Com ele, conseguimos oferecer um cuidado mais completo, contribuindo para a saúde geral e a qualidade de vida dos pacientes”, concluiu a coordenadora do setor de Saúde Bucal, Claudia Borelli.

O investimento, no valor total de R$ 19.500, foi viabilizado com recursos do Bloco da Atenção Primária à Saúde (APS) / Saúde Bucal. Com essa iniciativa, Americana fortalece a estrutura da rede básica e reafirma o compromisso com a promoção da saúde bucal, alcançando mais eficiência nos atendimentos e prevenindo complicações futuras.

