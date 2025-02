Dia Mundial do Rádio: veja o que mais tocou em cada região do país

Nos últimos 10 anos, os brasileiros ouviram mais músicas internacionais do que nacionais nas rádios com programação musical em todas as regiões do Brasil. Um estudo do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) para o Dia Mundial do Rádio, festejado neste dia 13, mostrou a diversidade musical no país, a influência de artistas nacionais e internacionais e as diferentes escolhas musicais regionais a partir do que mais tocou nas rádios nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul que pagaram os direitos autorais de execução pública.

Uma das curiosidades foi a predominância das músicas de compositores e artistas internacionais nas várias regiões do Brasil, indicando ainda a influência de gêneros musicais como pop, eletrônico e R&B nas rádios brasileiras, principalmente nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Canções como “Shape of you”, sucesso de Ed Sheeran, “Piece of your heart”, canção do trio italiano Meduza em parceria com o trio britânico Goodboys, e “Get lucky”, da dupla francesa Daft Punk em parceria com Pharrell Williams e Nile Rodgers, marcaram presença no top 10 dos rankings dessas regiões.

Apesar da presença de canções e autores internacionais, as músicas nacionais também tiveram espaços nos rankings, com destaque para o sertanejo, a MPB e o pop nacional. Canções como “Medo bobo”, “Jenifer” e “Erro gostoso” apareceram no top 20 das regiões Centro-Oeste e Nordeste. Outra curiosidade foi que o único ranking em que uma música nacional figurou em primeiro lugar foi o do Nordeste, com “Flores em vida”, dos autores Vanessa da Mata, Felipe Duram, Alberto Araújo e Ben Harper.

O Ecad listou o percentual de participação de autores nacionais e internacionais nas composições das músicas que fizeram parte do top 20 de cada uma das regiões. A região Centro-Oeste teve 65% de artistas internacionais na autoria das canções e 35% de nacionais. A região Nordeste teve percentuais mais equilibrados: 55% de internacionais e 45% de nacionais. O mesmo aconteceu na região Sul com a participação de 55% de autores internacionais nas composições das canções e 45% de nacionais. A região Norte teve 60% de internacionais e 40% de nacionais. Já a região Sudeste teve a maior predominância de artistas internacionais que participação como autores nas canções com 80%, enquanto os nacionais tiveram a participação de 20%.

“O rádio continua a ser um forte meio de comunicação no Brasil, pois os brasileiros o escolhem para ouvir música e confiam nele para conferir as notícias, apesar das outras opções que o streaming oferece hoje em dia. Nos últimos anos, o segmento de Rádio tem sido um dos principais na distribuição dos direitos autorais de compositores e artistas. Mas ainda precisamos melhorar a arrecadação dos direitos autorais desse segmento e conscientizar emissoras que ainda não realizam o licenciamento musical com regularidade. Nossa expectativa é diminuir a inadimplência no segmento de Rádio para que possamos aumentar a arrecadação dos direitos autorais e distribuir mais para quem vive da música. Vamos trabalhar em 2025 para isso”, disse a superintendente executiva do Ecad, Isabel Amorim.

O Dia Mundial do Rádio foi criado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e oficializado no ano de 2011. A data é uma homenagem à primeira emissão de um programa da United Nations Radio (Rádio das Nações Unidas), em 1946.

É importante ressaltar que o estudo do Ecad leva em consideração, em seu segmento de Rádio, apenas as emissoras que estão adimplentes no país. Neste segmento, são remunerados os titulares de direitos de autor (compositores e editoras) e conexos (intérpretes, músicos e produtores fonográficos).

Rankings musicais por regiões

Região Centro-Oeste – Ranking das músicas mais tocadas na região em rádios adimplentes nos últimos 10 anos

Posição Música Autores 1 Piece of your heart Luke / Simon De Jano / Joshua Alexander Grimmett / Nathan C / Blake Cooper / Madwill 2 Flores em vida – citação: boa sorte/good luck Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo / Vanessa Da Mata 3 7 years Morten Jensen / Lukas Graham / Brody Brown / Morten Pilegaard / Stefan Forrest / La Brel David James 4 Leave the door open D Mile / B Anderson / Brody Brown / Bruno Mars 5 Get lucky Nile Rodgers / Daft Punk / Pharrell / Christo Guy Manuel Homem 6 Shape of you Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid (Gb) / Tameka D Cottle / Kandi L Burruss 7 Hey brother Ash Pournorui / Fire Frank / Veronica Maggio / Avicii / Damien Adore 8 Say something Danjahandz / Chris Stapleton / Larrance Levar Dopson / Justin Timberlake / Timbaland 9 Someone you loved Benjamin Alexander Kohn / Peter Norman Cullen Kelleher / Romans / Lewis Capaldi / Tom Barnes 10 Erro gostoso Lucas Souza / Flavinho Do Kadet / Felipe Marins / Gabriel Angelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia 11 Timber Luke Gottwald / Sermstyle / Breyan Isaac / Kesha / Greg Errico / Steve Arrington / Priscilla Renea / Roger Parker / Carter Charles Cedel / Cirkut / Buddy L Hank / Lee Oskar / Pitbull / Oskar Keri 12 Coração pirata Serginho Herval / Cleberson Horsth / Nando / Paulinho / Ricardo Feghali / Aldir Blanc / Eurico Filho 13 My universe Rap Monster / Bill Rahko / Ho Seok Jeong / Coldplay / William Champion / Max Martin / A Martin / Suga / Necro Facility 14 Dancing with a stranger Eriksen Mikkel Storleer / Sam Smith / Normani Kordei / Tor Erik Hermansen / James John Napier 15 Regime fechado Samuel Alves / Natanael Silva / Juan Marcus / Vinicius / Thiago Alves / Jenner Melo 16 Always remember us this way Hillary Lee Lindsey / Lori Mac Kenna / Lady Gaga / Natalie Hemby 17 Jenifer Allef Alcino / Joao Pala / Thales Gui / Fred Willian / Abel Junior / Junior Avelar / Leo Sousa / Thawan Alves 18 Medo bobo Vinicius O Poeta / Maraisa / Francisco Araujo / Junior Pepato / Juliano Tchula 19 Facas Flavinho Tinto / Douglas Mello / Victor Hugo / Nando Marx / Philipe Pancadinha 20 A sky full of stars Coldplay / William Champion / Avicii / A Martin

Região Nordeste – Ranking das músicas mais tocadas na região em rádios adimplentes nos últimos 10 anos

Posição Música Autores 1 Flores em vida – citação: boa sorte/good luck Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo / Vanessa Da Mata 2 Piece of your heart Luke / Simon De Jano / Joshua Alexander Grimmett / Nathan C / Blake Cooper / Madwill 3 Jenifer Allef Alcino / Joao Pala / Thales Gui / Fred Willian / Abel Junior / Junior Avelar / Leo Sousa / Thawan Alves 4 Medo bobo Vinicius O Poeta / Maraisa / Francisco Araujo / Junior Pepato / Juliano Tchula 5 Halo Ryan Tedder / Beyonce / Bogart 6 Shape of you Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid (Gb) / Tameka D Cottle / Kandi L Burruss 7 Facas Flavinho Tinto / Douglas Mello / Victor Hugo / Nando Marx / Philipe Pancadinha 8 A noite Rita Wainer / Adriano Cintra / Giuseppe Anastasi / Tie / Andre Whoong 9 Always remember us this way Hillary Lee Lindsey / Lori Mac Kenna / Lady Gaga / Natalie Hemby 10 Dancing with a stranger Eriksen Mikkel Storleer / Sam Smith / Normani Kordei / Tor Erik Hermansen / James John Napier 11 When I was your man Ari Levine / Andrew Wyatt / Phillip Lawrence / Bruno Mars 12 Say something Danjahandz / Chris Stapleton / Larrance Levar Dopson / Justin Timberlake / Timbaland 13 Erro gostoso Lucas Souza / Flavinho Do Kadet / Felipe Marins / Gabriel Angelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia 14 Regime fechado Samuel Alves / Natanael Silva / Juan Marcus / Vinicius / Thiago Alves / Jenner Melo 15 Shallow Dirty Pretty Things / Andrew Wyatt / Lady Gaga / Mark Ronson 16 Get lucky Nile Rodgers / Daft Punk / Pharrell / Christo Guy Manuel Homem 17 7 years Morten Jensen / Lukas Graham / Brody Brown / Morten Pilegaard / Stefan Forrest / La Brel David James 18 Irreplaceable Eriksen Mikkel Storleer / Bjorklund Amund / Beyonce / Espen Lind / Tor Erik Hermansen / Ne Yo 19 Morena Diego Barão / Shylton / Breno / Luan Santana / Lucas Santos 20 Medicina Anitta / Mauricio Reglero / Jon Leone / Mario Alberto Caceres / Andy Clay Cruz Felipe

Região Norte – Ranking das músicas mais tocadas na região em rádios adimplentes nos últimos 10 anos

Posição Música Autores 1 Irreplaceable Eriksen Mikkel Storleer / Bjorklund Amund / Beyonce / Espen Lind / Tor Erik Hermansen / Ne Yo 2 Halo Ryan Tedder / Beyonce / Bogart 3 Dancing with a stranger Eriksen Mikkel Storleer / Sam Smith / Normani Kordei / Tor Erik Hermansen / James John Napier 4 Hey brother Ash Pournorui / Fire Frank / Veronica Maggio / Avicii / Damien Adore 5 Flores em vida – citação: boa sorte/good luck Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo / Vanessa Da Mata 6 Get lucky Nile Rodgers / Daft Punk / Pharrell / Christo Guy Manuel Homem 7 Shape of you Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid (Gb) / Tameka D Cottle / Kandi L Burruss 8 Timber Luke Gottwald / Sermstyle / Breyan Isaac / Kesha / Greg Errico / Steve Arrington / Priscilla Renea / Roger Parker / Carter Charles Cedel / Cirkut / Buddy L Hank / Lee Oskar / Pitbull / Oskar Keri 9 My universe Rap Monster / Bill Rahko / Ho Seok Jeong / Coldplay / William Champion / Max Martin / A Martin / Suga / Necro Facility 10 Coração pirata Serginho Herval / Cleberson Horsth / Nando / Paulinho / Ricardo Feghali / Aldir Blanc / Eurico Filho 11 First class Jasper Lee Harris / Raheem The Dream / Awesome Jones / Angel Lopez / Roget Chahayed / Charlie Handsome / Elvis Jr Williams / Nickie Jon Pabon / Douglas Ford / Will I Am / Chris Lova Lova / Jack Harlow / Fergie 12 Cold heart Dean Meredith (Gb) / Sam La More / Sir Drew (Gb 2) / Pnau / Ann Orson / Bernie Taupin 13 Aí eu ligo Matheus Mattos / Paulinha Goncalves / Arthur Castro / Alcebias Flausino / Kaua Rodrigues 13 Facas Flavinho Tinto / Douglas Mello / Victor Hugo / Nando Marx / Philipe Pancadinha 14 See you again Andrew Cedar / Dj Frank E / Charlie Puth / Daniel Benjamin Cobbe / Joshua Karl Simon Hardy / Wiz Khalifa / Phoebe Louise Cockburn 15 Grandes coisas Mc Cann Andrew / Alan Peter Comfort / Paula Santos / Ian Jordan / Peter Kernoghan / Aaron Jordan Boyd / Richard Bleakley 16 Jenifer Allef Alcino / Joao Pala / Thales Gui / Fred Willian / Abel Junior / Junior Avelar / Leo Sousa / Thawan Alves 17 A sky full of stars Coldplay / William Champion / Avicii / A Martin 18 Ela e ela Cris Ribeiro / Flavinho Tinto / Douglas Mello / Nando Marx / Thales Lessa 19 Arranhão Flavinho Do Kadet / Felipe Kef / Felipe Marins / Nudoze / Kaique Kef / Edson Garcia 20 Someone you loved Benjamin Alexander Kohn / Peter Norman Cullen Kelleher / Romans / Lewis Capaldi / Tom Barnes

Região Sudeste – Ranking das músicas mais tocadas na região em rádios adimplentes nos últimos 10 anos

Posição Música Autores 1 Piece of your heart Luke / Simon De Jano / Joshua Alexander Grimmett / Nathan C / Blake Cooper / Madwill 2 Shape of you Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid (Gb) / Tameka D Cottle / Kandi L Burruss 3 Irreplaceable Eriksen Mikkel Storleer / Bjorklund Amund / Beyonce / Espen Lind / Tor Erik Hermansen / Ne Yo 4 Dancing with a stranger Eriksen Mikkel Storleer / Sam Smith / Normani Kordei / Tor Erik Hermansen / James John Napier 5 Timber Luke Gottwald / Sermstyle / Breyan Isaac / Kesha / Greg Errico / Steve Arrington / Priscilla Renea / Roger Parker / Carter Charles Cedel / Cirkut / Buddy L Hank / Lee Oskar / Pitbull / Oskar Keri 6 Say something Danjahandz / Chris Stapleton / Larrance Levar Dopson / Justin Timberlake / Timbaland 7 My universe Rap Monster / Bill Rahko / Ho Seok Jeong / Coldplay / William Champion / Max Martin / A Martin / Suga / Necro Facility 8 Get lucky Nile Rodgers / Daft Punk / Pharrell / Christo Guy Manuel Homem 9 Hey brother Ash Pournorui / Fire Frank / Veronica Maggio / Avicii / Damien Adore 10 7 years Morten Jensen / Lukas Graham / Brody Brown / Morten Pilegaard / Stefan Forrest / La Brel David James 11 Flores em vida – citação: boa sorte/good luck Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo / Vanessa Da Mata 12 Leave the door open D Mile / B Anderson / Brody Brown / Bruno Mars 13 First class Jasper Lee Harris / Raheem The Dream / Awesome Jones / Angel Lopez / Roget Chahayed / Charlie Handsome / Elvis Jr Williams / Nickie Jon Pabon / Douglas Ford / Will I Am / Chris Lova Lova / Jack Harlow / Fergie 14 Cold (feat future) John Henry Ryan / Phil Paul Shaouy / Detail / Adam Levine / Justin D Tranter / J Kash 15 Cold heart Dean Meredith (Gb) / Sam La More / Sir Drew (Gb 2) / Pnau / Ann Orson / Bernie Taupin 16 Medo bobo Vinicius O Poeta / Maraisa / Francisco Araujo / Junior Pepato / Juliano Tchula 17 Regime fechado Samuel Alves / Natanael Silva / Juan Marcus / Vinicius / Thiago Alves / Jenner Melo 18 Mandou bem Marcos Tulio Lara / Nile Rodgers / Rogerio Flausino / Gigi Cerqueira / Barnes Jerry / Fabio O’brian / Paulinho Fonseca / Pj / Marcio Buzelin 19 The middle Jordan Kendall Johnson / Marclo / Grey / Zedd / Stefan Adam Johnson / Sarah Paige Aarons 20 Rather be Nicole Marshall / Jack Patterson / James John Napier / Grace Chatto

Região Sul – Ranking das músicas mais tocadas na região em rádios adimplentes nos últimos 10 anos

Posição Música Autores 1 Piece of your heart Luke / Simon De Jano / Joshua Alexander Grimmett / Nathan C / Blake Cooper / Madwill 2 Timber Luke Gottwald / Sermstyle / Breyan Isaac / Kesha / Greg Errico / Steve Arrington / Priscilla Renea / Roger Parker / Carter Charles Cedel / Cirkut / Buddy L Hank / Lee Oskar / Pitbull / Oskar Keri 3 Flores em vida – citação: boa sorte/good luck Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo / Vanessa Da Mata 4 Shape of you Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid (Gb) / Tameka D Cottle / Kandi L Burruss 5 Get lucky Nile Rodgers / Daft Punk / Pharrell / Christo Guy Manuel Homem 6 Hey brother Ash Pournorui / Fire Frank / Veronica Maggio / Avicii / Damien Adore 7 My universe Rap Monster / Bill Rahko / Ho Seok Jeong / Coldplay / William Champion / Max Martin / A Martin / Suga / Necro Facility 8 Mandou bem Marcos Tulio Lara / Nile Rodgers / Rogerio Flausino / Gigi Cerqueira / Barnes Jerry / Fabio O’brian / Paulinho Fonseca / Pj / Marcio Buzelin 9 Dancing with a stranger Eriksen Mikkel Storleer / Sam Smith / Normani Kordei / Tor Erik Hermansen / James John Napier 10 Aí eu ligo Matheus Mattos / Paulinha Goncalves / Arthur Castro / Alcebias Flausino / Kaua Rodrigues 11 Say something Danjahandz / Chris Stapleton / Larrance Levar Dopson / Justin Timberlake / Timbaland 12 7 years Morten Jensen / Lukas Graham / Brody Brown / Morten Pilegaard / Stefan Forrest / La Brel David James 13 Cold heart Dean Meredith (Gb) / Sam La More / Sir Drew (Gb 2) / Pnau / Ann Orson / Bernie Taupin 14 Coração pirata Serginho Herval / Cleberson Horsth / Nando / Paulinho / Ricardo Feghali / Aldir Blanc / Eurico Filho 15 Regime fechado Samuel Alves / Natanael Silva / Juan Marcus / Vinicius / Thiago Alves / Jenner Melo 16 First class Jasper Lee Harris / Raheem The Dream / Awesome Jones / Angel Lopez / Roget Chahayed / Charlie Handsome / Elvis Jr Williams / Nickie Jon Pabon / Douglas Ford / Will I Am / Chris Lova Lova / Jack Harlow / Fergie 17 Facas Flavinho Tinto / Douglas Mello / Victor Hugo / Nando Marx / Philipe Pancadinha 18 Jenifer Allef Alcino / Joao Pala / Thales Gui / Fred Willian / Abel Junior / Junior Avelar / Leo Sousa / Thawan Alves 19 Erro gostoso Lucas Souza / Flavinho Do Kadet / Felipe Marins / Gabriel Angelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia 20 Notificação preferida Os Parazim / Vine Show / Junior Gomes

