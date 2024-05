Celebrado anualmente em 13 de maio, o Dia Nacional do Chefe de Cozinha é uma oportunidade para reconhecer a contribuição dos profissionais da culinária para a cultura e economia do País. Nesta ocasião, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo destaca a importância da data por meio da oferta de vagas de emprego e do registro de novos empreendimentos no setor gastronômico paulista.

Atualmente, os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), serviço da SDE que auxilia a população em busca de uma oportunidade de emprego, estão com cerca de 130 vagas disponíveis no estado para quem deseja iniciar sua trajetória ou retornar ao mercado de trabalho como chefe de cozinha ou cozinheiro (geral, industrial, doméstico e hospitalar). Entre janeiro e abril de 2024, já foram oferecidas 995 vagas no setor, o que representa um aumento percentual de 8,39% nas vagas de cozinha oferecidas no mesmo período de 2023.

É justamente nesta segunda-feira (13) que Luciene Aparecida dos Santos, 39 anos, inicia sua trajetória como cozinheira em uma nova empresa, após ser atendida pelo PAT Lorena, no Vale do Paraíba. Viúva e mãe de três filhos, ela conta que é a realização de um sonho voltar a trabalhar com carteira assinada após quase dois anos do seu último emprego formal. “Tenho formação como técnica de enfermagem, mas optei por seguir carreira na culinária e consegui um encaminhamento profissional através do PAT. É uma área muito gostosa e que vale a pena investir”, declara Luciene.

Aumento de abertura de restaurantes

Muitos chefs de cozinha sonham e planejam abrir o próprio empreendimento gastronômico. Entre as etapas de abertura da empresa, está o registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), vinculada à SDE. De acordo com o órgão, de janeiro a abril deste ano, foram abertos 1.828 novos restaurantes, 14% a mais em comparação ao mesmo período de 2023, quando foram contabilizados 1.601 novos empreendimentos. Em relação ao saldo, que considera as constituições e os fechamentos, houve um aumento de 81,3% nos registros, com 642 no primeiro quadrimestre de 2023 e 1.164 no mesmo período deste ano.

A chef de cozinha Tatá Tupinambá, 31 anos, compartilha a experiência do mundo gastronômico ao abrir e gerir um empreendimento de venda de comidas congeladas. “Sempre tive vontade de ter meu próprio negócio. Tentei quando era mais jovem, mas não deu certo. Guardei esse sonho em uma caixinha até que ele finalmente se concretizou no ano passado, quando, junto com a minha sócia, abrimos a Me Leve Food”, relata.

Tatá ainda ressalta a importância da paixão e da organização para a abertura da sua empresa, que atualmente opera em Campinas e Guaratinguetá. “O conselho que deixo para quem tem esse sonho é ser persistente, amar muito o que faz, se organizar financeiramente e na questão processual, pois isso tudo facilita muito, principalmente quando você cresce um pouquinho”, conclui.