A nova linha editorial voltada para os fãs de quadrinhos está prestes a chegar ao mercado. Revelado pela Panini, em julho começará a ser pulicado a “DC de Bolso”, uma iniciativa que visa tornar as histórias clássicas da DC mais acessíveis em preço, mobilidade e praticidade. Com um formato compacto de 14,5 x 21,7cm, capa cartão e lombada quadrada, essas edições são ideais para serem transportadas em bolsas ou mochilas, garantindo que os leitores possam desfrutar de suas histórias favoritas em qualquer lugar ou passar a conhecê-las. O primeiro volume a ser lançado nesta nova linha será “Reino do Amanhã”, uma obra-prima de Mark Waid e Alex Ross, considerada uma das histórias clássicas mais aclamadas da DC. A publicação da linha será bimestral, proporcionando aos leitores uma frequência regular de novas aventuras. A edição não trará cortes no conteúdo das histórias, mas será readaptada para se adequar ao tamanho. A Panini reafirma seu compromisso em diversificar seus produtos para atender a todos os públicos de forma abrangente. Para mais informações sobre a edição de bolso da DC e outros lançamentos, acessem os perfis oficiais da editora.