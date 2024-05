A laranja moro é uma variedade da fruta, originalmente cultivada na Sicília, aos pés do vulcão Etna, e vem se destacando cada vez mais como uma poderosa aliada do emagrecimento.

Diferente das laranjas comuns, essa variedade possui polpa de coloração vermelha intensa e sabor mais adocicado. E do extrato da fruta está o composto bioativo usado como ingrediente base do Morosil® — suplemento que promove uma significativa redução na gordura corporal, principalmente ao redor da cintura.

Um estudo mostra que a suplementação com Morosil® resultou em uma significativa diminuição da massa corporal, da gordura acumulada e a redução das medidas de circunferência abdominal e dos quadris. Os participantes que receberam o extrato de laranja moro juntamente com orientações na melhora do estilo de vida apresentaram uma perda de peso média de 4,2%, em comparação a 2,2% no grupo que recebeu placebo.

Mas por que o suplemento produzido a partir da fruta tem esse efeito tão positivo na perda de peso? O médico nutrólogo Nataniel Viuniski, membro do Conselho Consultivo da Herbalife do Brasil, apresenta algumas das principais substâncias presentes no suplemento e como elas contribuem para esse benefício:

• Antocianinas: Responsáveis pela vibrante cor vermelha da fruta, esses compostos têm a capacidade de inibir genes associados à síntese de gordura (lipogênese), portanto, enquanto estimulam a quebra da célula adiposa e a queima do conteúdo de gordura acumulado nelas, inibem o acúmulo de nova gordura nessas células.

• Compostos Fenólicos (naringenina e hesperetina): Atuam como potentes anti-inflamatórios, contribuindo para que as funções do organismo aconteçam da melhor maneira auxiliando assim na regulação do metabolismo das gorduras.

• Ácido Ascórbico: Trata-se da Vitamina C que, além de fortalecer o sistema imunológico, apresenta ação antioxidante que combate os radicais livres, ajudando a prevenir danos celulares.

• Ácidos Hidroxicinâmicos (ácido ferúlico): Também contribuem para o poder antioxidante, auxiliando no combate aos radicais livres.

• Sinefrina: É uma substância é conhecida por sua capacidade de converter o tecido adiposo branco, que armazena energia, em tecido adiposo bege, que é metabolicamente ativo, possibilitando a queima de gorduras de maneira mais eficiente.

Com todos esses nutrientes e compostos bioativos trabalhando em sinergia, o suplemento Morosil® se mostra uma valiosa ferramenta no caminho para a redução de peso e uma vida mais saudável. “No entanto, o uso do suplemento não elimina a necessidade de adotar uma dieta equilibrada e saudável, além da prática de exercícios físicos diários”, reforça o nutrólogo.

Sobre a Herbalife Ltd.

A Herbalife (NYSE: HLF) é uma empresa e comunidade líder em saúde e bem-estar que vem mudando a vida das pessoas com excelentes produtos de nutrição e uma oportunidade de negócios para seus distribuidores independentes desde 1980. A empresa oferece produtos de qualidade, respaldados pela ciência, para consumidores em mais de 90 mercados. Eles são comercializados por distribuidores independentes que oferecem acompanhamento personalizado e uma comunidade de apoio que inspira os clientes a adotarem um estilo de vida mais saudável e ativo.

