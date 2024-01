DIG prende 5 em flagrante em desmanche de veículos em Americana

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por intermédio da DIG de Americana, efetuou, nesta segunda-feira, a prisão em flagrante delito de cinco criminosos em um galpão de desmanche no bairro Campo Belo, em Americana.

De acordo com o histórico da ocorrência, os policiais civis vinham investigando os furtos e roubos de veículos em Americana e região e com um trabalho de inteligência policial puderam identificar e prender os criminosos.

O galpão onde funcionava o desmanche clandestino de veículos estava bem disfarçado de acordo com os agentes, uma vez que o bairro tem vários salões industriais. No local, havia peças de dezenas de veículos e alguns foram possíveis identificar.

As peças de veículos já separadas estavam sendo carregadas em um caminhão de carroceria baú, com placas de Salvador/BA. O motorista também foi preso.

Também foi encontrada uma grande quantidade de medicamentos, que, segundo os criminosos, estavam no porta malas de um dos veículos subtraídos.

Os cinco presos foram autuados em flagrante delito e recolhidos à Cadeia Pública de Sumaré.

Foram apreendidas 675 caixas de medicamentos diversos, a maioria de uso controlado, sob prescrição médica, além de vários cartões de créditos, das vítimas dos furtos dos veículos.

Nenhum dos criminosos era de Americana. Um era morador de Salvador, Bahia; outro morador do Vila Soma, Sumaré/SP; dois moradores do bairro Parque Portugal, Valinhos/SP; e um morador do bairro Jardim Universo, Valinhos/SP;