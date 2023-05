DISE de Americana faz apreensão recorde; 1 tonelada de maconha

Investigadores da DISE de Americana prenderam em flagrante, na tarde deste sábado (20), dois homens que estavam em um caminhão, que vinha de Tres Lagoas/MS, com destino à região de Campinas, na Rodovia Washington Luiz, altura do município de Itirapina, com mais mais de uma tonelada de maconha.

Segundo os policiais, essa é a 5ª Fase da Operação Fronteira, que visa combater os grandes carregamentos de drogas que vem de outros estados brasileiros com destino à região de circunscrição da DISE de Americana. A apreensão deste sábado bateu o recorde de peso em 01 única apreensão realizada pela DISE de Americana, foram 1.241,6 kg de maconha, divididas em mais de 1000 tijolos. O caminhão tinha dois ocupantes, um de 24 anos e um de 26.

Os indivíduos presos declararam aos investigadores que receberiam R$10.000,00 cada uma pelo transporte ilícito. A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial que tomou conhecimento dos fatos e corroborou a voz de prisão em flagrante. Após serem adotadas as medidas cabíveis em sede de delegacia, os indiciados foram submetidos a exame cautelar e posteriormente escoltados à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardarão por Audiência de Custódia.

