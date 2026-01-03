A dor de cabeça piora no calor? Neurologista explica as causas e quando o sintoma preocupa

Neurologista do Grupo Kora Saúde explica os gatilhos mais comuns da estação e como prevenir crises durante os meses mais quentes

Leia + sobre saúde

Durante os meses mais quentes do ano, muitos pacientes relatam aumento na frequência e na intensidade das dores de cabeça. Segundo a neurologista Vanessa Loyola de O. Marim, do Grupo Kora Saúde, esse comportamento já foi identificado em diversos estudos populacionais que mostram maior incidência de cefaleias em períodos de calor extremo e de variações bruscas de temperatura, especialmente entre pessoas predispostas.

A especialista reforça que o aumento das queixas durante o verão tem origem multifatorial. A vasodilatação provocada pelo calor é um dos mecanismos fisiológicos envolvidos, mas está longe de ser o único. A combinação de desidratação, perda excessiva de líquidos pelo suor e exposição a poluentes cria um cenário especialmente favorável às crises. “Quando calor, baixa ingestão de água e má qualidade do ar se somam, o organismo fica mais vulnerável, e a cefaleia aparece com maior frequência e intensidade”, afirma Vanessa.

Ela destaca que, embora estudos internacionais apontem aumentos importantes nesses períodos, os números variam bastante e dependem do contexto ambiental, climático e cultural de cada país. “Há pesquisas asiáticas que relatam elevações próximas de 35% nos episódios de cefaleia durante ondas de calor, mas não podemos aplicar esses dados de maneira automática ao Brasil. As realidades são muito diferentes em clima, poluição, genética e hábitos”, pontua.

Apesar dessa variação, um ponto é amplamente consistente na literatura: a hidratação adequada influencia diretamente a redução dos sintomas. Estudos mostram que aumentar a ingestão diária de água em cerca de 1,5 litro pode diminuir até 21 horas de dor em um período de duas semanas em pessoas predispostas. “É uma intervenção simples, acessível e muitas vezes subestimada, mas com impacto real na prevenção de crises associadas ao calor”, reforça.

Embora a maioria das dores de cabeça ligadas ao calor seja benigna e melhore com medidas como hidratação, descanso e controle da exposição ao sol, alguns sinais exigem atenção imediata. Vanessa alerta que a busca por avaliação médica é recomendada quando a dor vem acompanhada de alterações visuais, febre persistente, rigidez no pescoço, náuseas intensas, vômitos, fraqueza ou dormência em um dos lados do corpo, ou quando o sintoma se intensifica progressivamente ao longo dos dias. “Reconhecer quando a dor foge do padrão habitual é fundamental, principalmente no verão, quando os gatilhos ambientais estão mais presentes”, ressalta.

Para atravessar a estação mais quente do ano com mais conforto, a neurologista do Grupo Kora Saúde recomenda atenção constante à hidratação, evitar exposição solar prolongada, manter hábitos regulares de sono e minimizar contrastes extremos de temperatura entre ambientes internos e externos. “Não controlamos o clima, mas podemos controlar os gatilhos. E essa é a chave para reduzir o impacto das cefaleias no verão”, conclui.

Sobre a Kora Saúde

A Kora Saúde é referência em medicina moderna, com um sistema de saúde que acompanha as pessoas em todas as fases da vida. É a maior rede hospitalar privada do Espírito Santo, Ceará e Tocantins, com presença também no Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás e segue em expansão, levando tecnologia, excelência hospitalar e resultados sólidos para seus pacientes.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP