Doraemon chega no Roblox

Roblox é uma plataforma global onde milhões de pessoas se reúnem, se conectam, criam e se expressam por meio de experiências virtuais imersivas. Todos os dias, em média, mais de 71,5 milhões de pessoas (*1) ao redor do mundo jogam, aprendem, se comunicam e fazem amizades enquanto exploram diversas experiências digitais que são criadas pelos próprios usuários.

(*1) estatística oficial da Roblox do 4º trimestre de 2023.

Baseado em Doraemon, um personagem amado não apenas no Japão, mas também globalmente, o jogo foi desenvolvido sob supervisão de Fujiko F. Fujito Pro em colaboração com enish Inc., na intenção de entregar uma experiência na plataforma que fãs do personagens do mundo todo pudessem aproveitar.

Esse projeto foi primeiramente anunciado no Tokyo Game Show 2023, durante o evento “Unlocking Creation on Roblox in Japan” (“Desbloqueando a Criação no Roblox do Japão”). Após o anúncio, a GeekOut e enish Inc estiveram persistentemente trabalhando no projeto e estão animados para finalmente revelar a data de lançamento, trazendo uma nova experiência aos usuários da Roblox, incluindo desde gerações mais novas, até adultos.

Sobre “Corrida Doraemon Nobita!” no Roblox

[Modo Corrida]

Esse é um jogo party action race com diversos personagens conhecidos, incluindo o Doraemon e o Noby. Os jogadores podem aproveitar a corrida não apenas com carros e barcos, mas também com uma variedade de outros veículos e métodos, incluindo Gadgets do Doraemon e dinossauros.

Durante o percurso, a aquisição de caixas aleatórias permite o uso de Gadgets do Doraemon trazidos para a gameplay, que aos poucos se tornam disponíveis.

[Criador de pistas]

Feito para estimular a criatividade, o recurso ‘Criador de pistas’ permite que os jogadores construam suas próprias pistas e compartilhem com outros usuários ao redor do mundo. Eles podem livremente combinar e organizar itens e percursos e jogar sozinhos ou em partidas classificadas.

[Como jogar]

● Para celular e tablets:

1. Instale o aplicativo da “Roblox” – Disponível para iOS e para Android – e crie uma conta (caso seja sua primeira vez).

2. Procure por “Corrida Doraemon Nobita” no app da Roblox, clique no ícone do jogo e depois no botão de iniciar para entrar na área de lobby.

3. Dentro da área de lobby, aperte no botão “Play”, após um tempo, a experiência irá começar.

● Para PCs:

1. Visite o site oficial da Roblox e crie uma conta (caso seja sua primeira vez).

2. Procure por “Corrida Doraemon Nobita” no site oficial, clique no ícone da experiência e depois no botão de iniciar para entrar na área de lobby.

3. Dentro da área de lobby, aperte no botão “Play”, após um tempo, a experiência irá começar.

[Uso gratuito]

Alguns itens que aprimoram a experiência ou alteram o avatar estão disponíveis de graça. Para os itens pagos, o Robux necessário pode ser adquirido através do link.

[Dispositivos compatíveis]

Smartphones, tablets (iOS & Android) / PCs (Windows & MacOS)

