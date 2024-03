Em um encontro marcado por comprometimento político, o partido Solidariedade formalizou

seu apoio à pré-candidatura de Henrique do Paraíso à prefeitura de Sumaré. A reunião, que contou com a presença de figuras proeminentes do partido e da comunidade local, foi um marco significativo no cenário político da região.

Dentre os presentes, destacaram-se Alexandre Pereira, ex-deputado estadual e atual presidente estadual do partido, e o Dr. Roberto Guimarães, ex-secretário de Segurança Pública, advogado criminalista e professor de Direito Criminal. Dr. Guimarães, que também participou da eleição para prefeito em 2020, conquistando quase 5 mil votos, traz consigo uma vasta experiência e um profundo comprometimento com o desenvolvimento de Sumaré.

Outra presença importante foi a de José Souza, respeitado jornalista da cidade e pré-candidato a vereador pelo Solidariedade. Sua participação ativa na vida política local e seu papel fundamental na comunicação com os cidadãos de Sumaré garantem um suporte essencial para a campanha de Henrique do Paraíso.

Paulão do União, presidente do Solidariedade em Sumaré e ex-vereador, também esteve presente, reforçando o compromisso do partido com a construção de uma cidade mais justa e próspera.

Por fim, Henrique do Paraíso, pré-candidato a prefeito e atual vice-prefeito de Sumaré, recebeu o apoio unânime dos presentes. Sua trajetória de comprometimento com a comunidade, aliada à sua visão conservadora e capacidade de liderança, fazem dele uma escolha natural para liderar Sumaré rumo a um futuro melhor.

