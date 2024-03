Americana inicia campanha de vacinação contra a gripe na 2a

A Secretaria de Saúde de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica,

inicia a campanha de vacinação contra a gripe na segunda-feira (25). O município segue o mesmo calendário da Secretaria de Estado da Saúde, que neste ano antecipou a campanha que normalmente começa em abril.

A vacina estará disponível aos grupos prioritários (ver relação abaixo) em todas as unidades básicas de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, este ano a campanha será nominal, a exemplo da campanha de vacinação contra a Covid-19. Dessa forma, será obrigatória a apresentação de documento pessoal, CPF ou Cartão SUS, além de documento que comprove pertencer ao grupo elegível.

Serão vacinadas as pessoas pertencentes aos seguintes grupos:

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

– Idosos

– Gestantes

– Puérperas

– Professores e demais profissionais que atuem dentro da instituição escolar (pública ou privada)

– Indígenas não aldeados

– Trabalhadores da saúde

– Pessoas com deficiência permanente

– Adolescentes em medidas socioeducativas

– População privada de liberdade

– Pessoas com comorbidades

– Integrantes das Forças Armadas

– Pessoas em situação de rua

– Integrantes das Forças de Segurança e Salvamento

– Caminhoneiros

– Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário

– Trabalhadores do setor portuário

A Vigilância Epidemiológica esclarece que todos os profissionais dos grupos prioritários deverão comprovar atuação por meio de holerite, crachá ou carteira de conselho de classe para receberem o imunizante.

Para a vacinação das crianças, os pais ou responsáveis legais deverão obrigatoriamente apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores.

No caso das pessoas com comorbidades, estas deverão apresentar receita, laudo ou carta médica que comprove a doença. Já os indivíduos com deficiência permanente poderão apenas se autodeclarar.

“A vacinação contra a gripe é de fundamental importância, pois há muitos casos da doença que evoluem para quadros graves e óbito. Uma das principais maneiras de prevenção é tomar a vacina, que é de graça, segura e muito eficiente”, destaca a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Britto.

