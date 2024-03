O Brasil tem enfrentado dias com temperaturas altíssimas com uma nova onda de calor que atingiu diversos estados nos últimos dias. Mesmo com o verão se aproximando do fim, os órgãos de saúde emitiram alertas sobre os cuidados durante o período de calor extremo, e pessoas com diabetes tipo 2 devem ter cuidados redobrados.

O Diabetes é uma doença metabólica crônica caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue, que pode conduzir, ao longo do tempo, a danos graves no coração, vasos sanguíneos, olhos, rins e sistema nervoso central. O mais comum no Brasil e no mundo é o diabetes tipo 2, que acomete cerca de 90% das pessoas, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), e ocorre quando o corpo se torna resistente à insulina ou não produz o hormônio em quantidade suficiente.

Hidratação é essencial

No calor o consumo de água é ainda mais importante. A temperatura alta faz com que as pessoas transpirem mais e não se hidratar adequadamente pode comprometer o funcionamento dos rins.

Os níveis elevados de açucar no sangue podem aumentar o risco de desidaratção pois rins irão tentar remover parte desse excesso de açúcar no sangue através da urina e com isso a perda de água também. Portanto, é importante estar atento a ingestão constante de água, evitar o uso de bebidas alcoolicas e isotônicos que são ricos em açucar. Crianças e idosos tem maior pré disposição a desidratação.

Alimentação equilibrada

Optar por alimentos que não sejam hipercalóricos sempre que possível e priorizar os vegetais é a melhor escolha para esses dias, e fruta, com moderação, ajuda também na hidratação. Nesse caso, é importante monitorar os níveis de glicose no sangue e seguir as orientações do médico.

Exposição ao sol

Nos últimos dias, com a onda de calor, os termômetros bateram os 35º graus em muitas capitais, com sensação térmica ainda mais alta. É aconselhável evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes, normalmente entre às 11 da manhã e às 3 horas da tarde.

Ambientes frescos e ventilados

É importante deixar o ar circular pela casa, manter janelas abertas e ventiladores ligados durante as horas mais quentes, sempre que possível. Ficar perto do ventilador ou ar-condicionado, se possível, ajuda a manter o corpo com a temperatura mais baixa, o suficiente para deixar o ambiente mais confortável.