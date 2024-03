A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), realizou nesta quinta-feira (23) a troca do controlador do semáforo da Avenida de Cillo, esquina com a Rua das Paineiras, na altura do Jardim São Paulo, para a sincronização dos equipamentos semafóricos da via. O trabalho da unidade é vinculado à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

“Com a troca do controlador, os semáforos da Avenida de Cillo serão sincronizados novamente, melhorando a fluidez no trânsito e reduzindo as filas de veículos”, explicou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Também serão substituídos os controladores dos cruzamentos da Avenida de Cillo com a Rua das Rosas e Rua das Hortências, na altura da Cidade Jardim. Após essas trocas, os semáforos serão sincronizados. Na Rua das Rosas, a Utransv também aumentará o tempo da passagem de pedestre.

O sistema de sincronização funciona com o sinal verde em sequência, permitindo ao motorista trafegar sempre com o semáforo aberto, gerando agilidade e segurança no trânsito.