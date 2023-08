Dr Daniel e + 3 recebem título de cidadão

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quinta-feira (17) sessão solene para a entrega de títulos de cidadão americanense aos senhores Bruno Marcello de Oliveira Lima, Dr. Daniel Martins Cardoso, José Heliton Costa e Quintanilha da Silva, por relevantes serviços prestados ao município. A concessão das honrarias foi motivada por decretos legislativos de autoria do vereador da 17ª legislatura, Odair Dias, e dos suplentes de vereador da 17ª legislatura, Lígia Rodrigues e Pedro Peol.

A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo pelo canal 8 da Claro TV (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Biografias

Bruno Marcello de Oliveira Lima (Autor da homenagem: Odair Dias)

Nascido e criado na cidade de São Paulo, Bruno Marcello de Oliveira Lima acabou se interessando desde cedo pelos assuntos que envolviam a sociedade e o bem-estar comum. Formado em Direito pela FMU, especializou-se em Direito Penal pela Universidade Mackenzie.

Aprovado no concurso público para Delegado da Polícia Civil de São Paulo, aos 26 anos tomou posse como Delegado de Polícia. Bruno diz que nesses 5 anos de atuação como delegado, a sua maior motivação era exercer uma das poucas profissões que atende a população 24 horas por dia, e geralmente nas suas mais urgentes necessidades.

Em 5 anos de atuação, destacou-se na polícia no combate aos maus-tratos e tráfico de animais silvestres. Eleito em 2018 com mais de 100 mil votos para Deputado Estadual, se dedicou integralmente em diversas ações, desenvolvendo constantemente Projetos de Lei para a causa animal, segurança pública e educação.

Destacou-se em 2018 por atuar ativamente no “Caso Manchinha” — cachorra agredida e morta por um funcionário de uma grande rede de supermercado, na cidade de Osasco. Em 2022, Bruno Lima foi eleito o sexto Deputado Federal mais votado do Brasil com 461.217 votos.

Dr. Daniel Martins Cardoso (Autor da homenagem: Pedro Peol)

Nascido na cidade de Araguari-MG em 19 de dezembro de 1970, filho de Otto Martins Cardoso e de Araci Peixoto Cardoso, casado com a Dra. Adriana Carina Polito Cardoso. É pai de Lara Carina, Lorenza e Lóris.

Criado em Goiânia, aos vinte um anos mudou-se para Presidente Prudente, onde cursou medicina na UNOESTE (Universidade do Oeste Paulista), onde conheceu DRA. Adriana, sua futura esposa. Casaram e foram juntos para cidade de São Paulo fazerem residência, onde tiveram sua primeira filha Lara.

Após sua residência vieram para região de Campinas, pois os pais de sua esposa moravam em Sumaré, onde iniciou seu trabalho no então Hospital Imaculada Conceição. Foi aprovado em concurso na cidade de Nova Odessa, onde presta serviço até hoje no Hospital Municipal como clínico geral.

Nos anos 2000 entrou para o quadro de funcionários da FUSAME, vindo a trabalhar no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi como clínico geral. Iniciou então sua história em Americana, estabelecendo residência e criando seus filhos, os dois últimos, Lorenza e Lóris, nascidos em Americana.

Nesta função, destacou-se pelo seu conhecimento e profissionalismo, demonstrando habilidade e competência na condução das diversas atividades e necessidades que lhe foram atribuídas. Foi coordenador da emergência do pronto socorro municipal, onde dedicou-se às tarefas administrativas e operacionais, conduzindo e executando os encargos inerentes ao cargo, propiciando desta forma a manutenção do elevado padrão de excelência administrativa e operacional da Unidade.

Passou pelo UPA Mathiensen, UPA Gramado e UPA Zanaga, foi diretor clínico do Hospital Samaritano de Americana e do Hospital Imaculada Conceição da Funcamp e do Hospital Central de Guaianazes em São Paulo. Atualmente trabalha como Diretor técnico da UPA Rosolem em Hortolandia e é vereador da 18° Legislatura de Americana.

Dr. José Heliton Costa (Autora da homenagem: Lígia Rodrigues)

José Heliton Costa nasceu em 1938 na cidade de Getulina, interior de São Paulo. Formado em ciências contábeis e em Direito, pela Faculdade de Direito de São João da Boa Vista, é advogado militante desde 1973. Casado, pai de três filhos, possui cinco netos e uma bisneta.

Chegou em Americana em 1950. Iniciou sua vida profissional na iniciativa privada aos 12 anos de idade, na antiga empresa Têxtil Citra, Jacira e Indústria Têxtil Najar, ambos como tecelão. Foi bancário no extinto Banco Comind e comerciante de tecidos.

Como advogado, Jose Heliton atuou por mais de 20 anos junto a DIOCESE DE LIMEIRA e Hospital São Francisco, além de inúmeras empresas do setor privado. Foi presidente da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE AMERICANA. Como presidente da ASSOCIAÇÃO, viabilizou projetos jurídicos sociais, instituindo e coordenando de forma pioneira o trabalho de presidiários na extinta cadeia pública de Americana, na Avenida Brasil.

Em sua vida religiosa, coordenou e palestrou inúmeros Cursos de Noivos e o Fermento na Massa), sob jurisdição do Pe. Constantino Gardinalli, da Basílica de Santo Antônio. Foi ministro da eucaristia por mais de 15 anos. Atuou ainda como coordenador da equipe de natação infantil do Rio Branco Esporte Clube, durante dois anos.

Quintanilha da Silva (Autor da homenagem: Pedro Peol)

Oriundo do 5º Batalhão de Infantaria Leve da cidade de Lorena e então segundo sargento, Quintanilha da Silva foi nomeado Instrutor do Tiro-de-Guerra 02-045/Americana-SP, iniciando seus trabalhos na cidade em 18 de janeiro de 1996.

Desde os primeiros dias em Americana, desenvolveu atividades que incentivavam os jovens ultrapassassem os seus limites físicos e morais. No mesmo ano, iniciou curso de graduação na Faculdade de Tecnologia de Americana.

Durante o ano de 1997 iniciou com sua turma de instrução o plantio de árvores nativas e frutíferas no interior da área do Tiro-de-Guerra, denotando a sua preocupação com a preservação da natureza e recomposição do solo, fato que mostra seus resultados atualmente.

Em 1998, além das atividades de instrução, participou de diversas atividades sociais desenvolvidas por militares e civis que integravam o Tiro de Guerra em associação com órgãos municipais e estaduais, como a campanha do agasalho, campanha de doação de alimentos e visitas ao lar dos velhinhos.

Nos anos seguintes seus laços de amizade ultrapassaram os muros do quartel e, já identificado com a sociedade Americanense, foi adotado como membro da família de ex-Atiradores e Atiradores, evidenciando seu caráter conciliador e de companheirismo.

No final de 2001 foi transferido para o Batalhão da Guarda Presidencial, após 06 (seis) de efetivo serviço prestado a sociedade de Americana na formação de reservistas e cidadãos conscientes de seus deveres perante a Nação Brasileira.

Por força dos laços familiares que construiu em Americana, esteve presente com sua família em diversas oportunidades em encontro de Atiradores, até que em 2015, reunido com Atiradores de diversos anos, atuou na criação da Associação dos Antigos Atiradores de Americana, hoje uma Instituição que desenvolve diversas atividades sociais em associação com o Tiro-de-Guerra de Americana, poder público e Sociedade Organizada.

