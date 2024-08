Dr José promete atacar com força tema da saúde em SB

Nos primeiros dias de sua campanha para a prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, o candidato Dr. José (União Brasil) destacou suas propostas centrais, com um enfoque claro na área da saúde. A abertura da campanha foi marcada por um comunicado detalhado das principais iniciativas que visam transformar o sistema de saúde da cidade e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Em sua comunicação inicial, Dr. José apresentou um plano abrangente para a saúde, refletindo sua prioridade de transformar o setor e resolver problemas prementes enfrentados pela população. Com um compromisso firme em oferecer soluções práticas e eficazes, Dr. José destacou a necessidade de inovação e melhorias no atendimento.

Dr. José expôs propostas como parte de sua plataforma de saúde:

Construção do Primeiro Hospital Municipal: Implantação de um hospital municipal para melhorar o atendimento especializado e garantir acesso a todos os cidadãos.

Implantação de um hospital municipal para melhorar o atendimento especializado e garantir acesso a todos os cidadãos. Agiliza Saúde: Criação de uma unidade de saúde equipada com uma equipe multidisciplinar para oferecer avaliações e exames no mesmo dia, visando eliminar filas de espera.

Cuidar Crônicos e Cuidar Onco: Estabelecimento de centros especializados para o tratamento de doenças crônicas e câncer, oferecendo cuidados contínuos e especializados.

Dr. José ressaltou que suas propostas não apenas atendem às necessidades imediatas, mas também visam implementar mudanças sustentáveis para um sistema de saúde mais eficiente e acessível. “A saúde é uma prioridade fundamental para nossa administração. Estamos empenhados em transformar o atendimento, garantindo qualidade e agilidade para todos os moradores de Santa Bárbara d’Oeste,” declarou Dr. José.

A campanha continuará com a divulgação detalhada das propostas de todas as áreas e atividades para engajar a população. Dr. José e sua equipe planejam manter um fluxo constante de informações e interações diretas com os eleitores para assegurar que todos estejam cientes dos benefícios das propostas.

Com um foco claro e um plano ambicioso para a cidade, Dr. José com seu vice Marcos Fontes dão início a uma campanha que promete ser dedicada e centrada nas prioridades de Santa Bárbara d’Oeste.

