Ocorrências do 48º BPMI foram registradas nos bairros Portal Bordon e Jardim das Orquídeas

O 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPMI) registrou duas ocorrências de tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (17) em diferentes bairros de Sumaré, que resultaram na apreensão de entorpecentes, dinheiro e na prisão de envolvidos.

No bairro Jardim das Orquídeas, durante patrulhamento pela Rua Janaína Santos Kempkens, a equipe policial percebeu uma residência com o portão entreaberto e realizou contato preventivo com o morador, que autorizou voluntariamente a entrada dos policiais. Questionado, ele admitiu possuir drogas no imóvel e indicou o local onde estavam guardadas. No interior da casa foram encontradas porções de cocaína e maconha, além de R$ 20,00 em dinheiro.

Em vistoria mais detalhada, os policiais localizaram outras porções de maconha, grande quantidade de eppendorfs vazios, geralmente usados para embalar cocaína, e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico. O suspeito foi encaminhado ao 2º Distrito Policial de Sumaré, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Vendia drogas em frente ao bar

Já no Residencial Portal Bordon, pela Avenida Júlio Barijan, policiais receberam denúncias de moradores sobre dois indivíduos que estariam comercializando drogas em frente a um bar. No local, a equipe flagrou a entrega de entorpecentes a uma mulher e realizou a abordagem. Com ela foram encontradas 15 porções de cocaína e R$ 33,00. Com um dos suspeitos havia 13 porções de cocaína e R$ 55,00, enquanto com o terceiro abordado foi apreendido um invólucro de cocaína e R$ 10,00.

Durante as diligências, os policiais também realizaram buscas em um terreno baldio indicado por moradores, onde encontraram uma sacola escondida com porções de maconha, droga do tipo “dry”, mais cocaína e dinheiro.

Os três envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial de Sumaré. Após análise da autoridade policial, dois foram indiciados e liberados, permanecendo preso o indivíduo que portava a maior quantidade de entorpecentes.

