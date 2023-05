Duas equipes de Sumaré nas 4as da Copa ASES futebol amador

Fumaça Futebol e Samba e o R7 Picerno, ambos times de Sumaré,

estão nas quartas de final da Copa ASES de futebol amador, competição que reuniu 24 equipes da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

As equipes conseguiram a classificação no último domingo em jogo válido pelas oitavas de final. O Fumaça Futebol Clube venceu o Vila Rica de Campinas por 2 a 1 com gols de João Pedro e Jhon Lenon, em jogo realizado no Centro Esportivo Vereador Jose Pereira. Já o R7 Picerno empatou no tempo normal com o time do Oziel FC de Campinas em 1 a 1 e ganhou nos pênaltis por 3 a 2.

O Fumaça se classificou em primeiro lugar do Grupo A, com 17 pontos, enquanto o R7 Picerno conseguiu vaga nas finais após ficar na segunda colocação do Grupo E, com 11 pontos.

