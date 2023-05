Saiu a primeira audiência de oitiva da herança de Gugu Liberato.

A audiência aconteceu nesta segunda-feira em São Paulo. O apresentador morreu em 2019, após um acidente doméstico e, desde então, a partilha de seus bens tem dado o que falar.

Em testamento, Gugu não reconheceu Rose Miriam di Matteo como sua companheira. O apresentador deixou 75% do patrimônio para os filhos (Marina, Sofia e João Augusto) e outros 25% para os sobrinhos. Além disso, Aparecida Liberato, irmã de Gugu, foi nomeada como inventariante da fortuna de R$ 1 bilhão.

A audiência desta segunda-feira acontece após Rose Miriam requerer o reconhecimento de união estável com Gugu. Ela alega que ficou mais de 20 anos com o apresentador, além de ser mãe dos filhos dele.

Filhos de Gugu chamam atenção em audiência de herança

Segundo informações do G1, os filhos de Gugu apresentaram comportamentos diferentes durante a audiência. Enquanto as gêmeas, de 19 anos, deram depoimentos a favor da mãe ter o relacionamento reconhecido e, com isso, ficar com parte da herança, João, de 21, se manteve em silêncio.

Desde a abertura do testamento, João demonstrou apoio à tia. Aparecida Liberato também esteve na audiência e, assim como o sobrinho, não deu depoimento.

“As gêmeas Marina e Sofia sempre estiveram ao lado da mãe na busca dela pelo reconhecimento de união estável na Justiça. Todos os elementos comprovam que Rose e Gugu mantinham uma relação pública, notória, duradoura, contínua e com objetivo de constituir família. Reafirmamos acreditar que, a cada dia, estamos mais próximos de vermos a justiça ser feita”, disse o advogado de Rose, Nelson Wilians.

Atriz do João Kléber, Cris Casttiel revela bastidores de reality: “polêmica, ousadia e muita treta”



Enfrentando seu primeiro confinamento, a atriz da RedeTV! e Musa do OnlyFans Cris Casttiel se juntou a outras 5 modelos para o reality show “Casa das Pimentinhas”, promovido pela revista Sexy. Posando de lingerie e exibindo seu shape definido e bem feminino, a gata entregou os bastidores do projeto e garantiu que o clima esquentou nas gravações.

“Teve polêmica, ousadia e muita treta”, resume aos risos. “Foi uma experiência muito marcante para mim, curti todos os momentos e acho que me dei bem no jogo. Mostrei em partes a minha sensualidade e me entreguei nas provas do reality. Mas teve muita briga, muito barraco de verdade. As coisas quase saíram do controle. Fui vítima de fofoca e inveja, tive que me segurar o tempo todo”.

Mais difícil do que conviver com as fofocas dentro da casa e do que vencer as provas, Cris brinca que o desafio mesmo foi sensualizar na frente da produção e das próprias participantes. “Tenho uma sensualidade ingênua, estou me soltando. O reality me ajudou nesse ponto, estou me preparando para mostrar mais, inclusive no meu OnlyFans e Privacy”, conta. “Vivi uma relação tóxica, tive fotos vazadas, isso mexeu comigo. Estou numa fase de me libertar”.

Durante o reality, Cris estrelou seu ensaio nu que estará na próxima edição da revista Sexy. Aliás, estar na capa da publicação é o prêmio do reality. “Claro que é um sonho ser capa de revista masculina. Mexe com o nosso ego, né? Mas a experiência na casa foi incrível. Estou pronta para um próximo reality, depois de tudo o que aconteceu, topo até pegação”.

De olho no pós-reality, ela já faz planos para turbinar suas aparições na TV. Atriz dos programas do João Kléber, ela tem estudado mais sobre os programas e se dedicado à carreira artística. Cris também quer aproveitar a visibilidade do reality para se firmar como digital influencer. “Tenho muitos planos, sou ambiciosa. Estou na minha melhor fase e pronta para novos desafios”.

