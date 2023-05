Leitinho promete Poupatempo e Centro do Trabalhador para julho

O prefeito Leitinho Schooder (PSD) quer o Poupatempo já para julho.

Ele vistoriou pessoalmente na última semana as obras de adaptação das dependências do prédio da nova agência do Poupatempo em Nova Odessa, cujo convênio foi assinado por ele junto ao Governo do Estado em fevereiro de 2022. Para viabilizar a parceria, a Prefeitura locou o imóvel – onde também vai funcionar o Centro de Referência ao Trabalhador e Empregador do município.

A criação do Centro é uma parceria da Prefeitura com a RMC (Região Metropolitana de campinas), com recursos do Fundocamp, e vai reunir num só endereço diversos serviços municipais ao cidadão além do Poupatempo – como o PLT (Posto Local do Trabalho), Procon, Sebrae Aqui, Banco do Povo Paulista, a Junta do Serviço Militar, um espaço para coworking e encontros empresariais e a própria sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social.

Na agência do Poupatempo, mais de 90 serviços ao cidadão serão oferecidos. O prefeito até lembrou que o então governador Paulo Maluf esteve na cidade na década de 1980 para inaugurar uma agência da Nossa Caixa, banco público estadual que funcionou por muito tempo no mesmo prédio.

“No nosso governo, estamos fazendo coisas que outros prometeram e não fizeram, como o Poupatempo, o Corpo de Bombeiros da PM e a rede de água no Pós-Anhanguera. Aqui, vamos facilitar a vida das pessoas, dos trabalhadores e dos micro, pequenos e médios empreendedores. São mais de 90 tipos de serviços para a população de Nova Odessa”, afirmou Leitinho.

Segundo o secretário Rafael Brocchi, a previsão de inauguração é para julho deste ano, dependendo apenas da confirmação de uma data na agenda do governador Tarcísio de Freitas.

“Além do Poupatempo, que é uma novidade em Nova Odessa, vamos oferecer aqui mais cinco serviços municipais, que são o PLT, o Procon, o Banco do Povo, o Sebrae e a Junta Militar. Isso vai facilitar muito a vida do trabalhador e também do empresário. Também vamos ter uma sala de coworking e uma sala de reunião para os empresários que queiram utilizar nossas dependências”, reforçou Brochi. O objetivo é exatamente desburocratizar e agilizar diversos serviços oferecidos aos cidadãos novaodessenses, reunindo-os num único local.

Os serviços de adequação do prédio que vai abrigar o Poupatempo e o Centro de Referência ao Trabalhador e Empregador estão em fase final. O edifício na Rua Duque de Caxias segue recebendo as adequações necessárias. O Setor de Trânsito da Prefeitura já criou, inclusive, novas vagas de estacionamento a 45 graus em frente ao novo Poupatempo, além da demarcação das vagas exclusivas para idosos e deficientes.

